Путин предоставил российское гражданство австралийскому велогонщику Перкинсу

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства австралийскому велогонщику Шейну Перкинсу.

«Принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 г. в Австралии», – говорится в документе.

Перкинс в Лондоне-2012 завоевал бронзу в спринте, но не вошел в состав сборной на Игры в Рио. На его счету также четыре награды чемпионатов мира по велотреку (2-1-1).

«Первым соревнованием для Перкинса в сборной России будет чемпионат Европы этого года», – цитирует генерального директора Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрия Кучерявого ТАСС.

Чемпионат Европы по велотреку пройдет с 19 по 22 октября.