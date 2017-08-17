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    Путин предоставил российское гражданство австралийскому велогонщику Перкинсу

    Теги велотрек Владимир Путин Юрий Кучерявый чемпионат Европы сборная России ФВСР сборная Австралии Шейн Перкинс

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства австралийскому велогонщику Шейну Перкинсу.

    «Принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 г. в Австралии», – говорится в документе.

    Перкинс в Лондоне-2012 завоевал бронзу в спринте, но не вошел в состав сборной на Игры в Рио. На его счету также четыре награды чемпионатов мира по велотреку (2-1-1).

    «Первым соревнованием для Перкинса в сборной России будет чемпионат Европы этого года», – цитирует генерального директора Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрия Кучерявого ТАСС.

    Чемпионат Европы по велотреку пройдет с 19 по 22 октября.

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