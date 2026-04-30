«Тур Романдии». 2-й этап. Погачар победил, Годон – 2-й, Фишер-Блэк – 3-й
Словенец Тадей Погачар победил на втором этапе веломногодневки «Тур Романдии».
«Тур Романдии»
2-й этап
Рю – Вюшерен, Швейцария
173,1 км
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 4.08,11
2. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) – то же время
3. Финн Фишер-Блэк (Новая Зеландия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
4. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana)
5. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step)
6. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek)
7. Давиде Тонеатти (Италия, XDS Astana)
8. Яннис Вуасар (Швейцария, Tudor Pro Cycling)
9. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost)
10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 8.08,28
2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,17
3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 0,26
4. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) – 0,33
5. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek) – 0,41
6. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) – 0,51
7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers)
8. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla)
9. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,52
10. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar)