«Тур Романдии». 2-й этап. Погачар победил, Годон – 2-й, Фишер-Блэк – 3-й

Словенец Тадей Погачар победил на втором этапе веломногодневки «Тур Романдии».

«Тур Романдии»

2-й этап

Рю – Вюшерен, Швейцария

173,1 км

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 4.08,11

2. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) – то же время

3. Финн Фишер-Блэк (Новая Зеландия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

4. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana)

5. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step)

6. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek)

7. Давиде Тонеатти (Италия, XDS Astana)

8. Яннис Вуасар (Швейцария, Tudor Pro Cycling)

9. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost)

10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 8.08,28

2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,17

3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 0,26

4. Йорген Нордхаген (Норвегия,  Visma | Lease a Bike) – 0,33

5. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek) – 0,41

6. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) – 0,51

7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) 

8. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla) 

9. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,52

10. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
