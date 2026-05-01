«Тур Романдии». 3-й этап. Годон победил, Фишер-Блэк – 2-й, Погачар – 4-й

Француз Дориан Годон победил на третьем этапе веломногодневки «Тур Романдии».

«Тур Романдии»

3-й этап

Орб – Орб, Швейцария

176,6 км

1. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) – 3.58,18

2. Финн Фишер-Блэк (Новая Зеландия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – то же время

3. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step)

4. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)

5. Серхио Игита (Колумбия, XDS Astana)

6. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek)

7. Джуниор Лесерф (Бельгия, Soudal Quick-Step)

8. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana)

9. Клеман Берте (Франция, Groupama – FDJ United)

10. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla) 

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 12.06,46

2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,17

3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 0,26

4. Йорген Нордхаген (Норвегия,  Visma | Lease a Bike) – 0,33

5. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek) – 0,41

6. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 0,51

7. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla) 

8. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,52

9. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar)

10. Клеман Берте (Франция, Groupama – FDJ United) – 0,57

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Сегодня ещё и женская Вуэльта стартует, семь этапов с финишем на Англиру. Окко показывает.
