«Тур Романдии». 3-й этап. Годон победил, Фишер-Блэк – 2-й, Погачар – 4-й
Француз Дориан Годон победил на третьем этапе веломногодневки «Тур Романдии».
«Тур Романдии»
3-й этап
Орб – Орб, Швейцария
176,6 км
1. Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers) – 3.58,18
2. Финн Фишер-Блэк (Новая Зеландия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – то же время
3. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step)
4. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)
5. Серхио Игита (Колумбия, XDS Astana)
6. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek)
7. Джуниор Лесерф (Бельгия, Soudal Quick-Step)
8. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana)
9. Клеман Берте (Франция, Groupama – FDJ United)
10. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla)
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 12.06,46
2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,17
3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 0,26
4. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) – 0,33
5. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek) – 0,41
6. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 0,51
7. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla)
8. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,52
9. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar)
10. Клеман Берте (Франция, Groupama – FDJ United) – 0,57