«Тур Альп». Пеллиццари выиграл 5-й этап и общий зачет, Власов занял 9-е место

Российский велогонщик Власов стал 9-м в общем зачете многодневки «Тур Альп».

Итальянец Джулио Пеллиццари победил на заключительном этапе веломногодневки «Тур Альп» и стал первым в общем зачете. Россиянин Александр Власов занял 11-е место на этапе и 9-е – в генеральной классификации.

«Тур Альп»

5-й этап

Тренто – Больцано, Италия

128,6 км

1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3.20,36

2. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,30

3. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) – то же время

4. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers)

5. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain – Victorious) – 1,10

6. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – то же время

7. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)

8. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling)

9. Джованни Алеотти (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,20

10. Джефферсон Александр Сепеда (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 2,22

11. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,29

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 19.01,52

2. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,40

3. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – 0,50

4. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) – 1,09

5. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) – 1,45

6. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain – Victorious) – 1,55

7. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – то же время

8. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 1,59

9. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,51

10. Джованни Алеотти (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,11

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Неплохо Пеллиццари накидал за один этап в общем зачёте.
Где профиль и карта?
