«Тур Альп». Пеллиццари выиграл 5-й этап и общий зачет, Власов занял 9-е место
Итальянец Джулио Пеллиццари победил на заключительном этапе веломногодневки «Тур Альп» и стал первым в общем зачете. Россиянин Александр Власов занял 11-е место на этапе и 9-е – в генеральной классификации.
«Тур Альп»
5-й этап
Тренто – Больцано, Италия
128,6 км
1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3.20,36
2. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,30
3. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) – то же время
4. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers)
5. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain – Victorious) – 1,10
6. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – то же время
7. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)
8. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling)
9. Джованни Алеотти (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,20
10. Джефферсон Александр Сепеда (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 2,22
11. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,29
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 19.01,52
2. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,40
3. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – 0,50
4. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) – 1,09
5. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) – 1,45
6. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain – Victorious) – 1,55
7. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – то же время
8. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 1,59
9. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,51
10. Джованни Алеотти (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,11
