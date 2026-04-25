Колумбийский велогонщик Муньос скончался из-за осложнений после травмы, полученной на гонке во Франции

Колумбийский велогонщик Муньос скончался из-за осложнений после травмы.

Колумбийский велогонщик Кристиан Камило Муньос скончался из-за последствий травмы, полученной 18 апреля на соревнованиях «Тур дю Юра» во Франции.

Муньосу было 30 лет. Он не смог финишировать в гонке из-за падения и был госпитализирован.

Как сообщили в команде NU Colombia, за которую выступал спортсмен, он травмировал левое колено, однако позже возникли серьезные осложнения из-за инфекции. В последние дни состояние Муньоса резко ухудшилось.

«Его уход оставил огромную пустоту в колумбийском велоспорте и в сердцах всех, кому посчастливилось знать его и делить с ним дорогу и гонки. Кристиана будут помнить за его преданность, дисциплину и характер как в велоспорте, так и в жизни», – говорится в сообщении Федерации велоспорта Колумбии.