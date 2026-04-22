«Флеш Валлонь». Сейшас победил, Шмид – 2-й, Талетт – 3-й

Поль Сейшас выиграл однодневную велогонку «Флеш Валлонь».

Французский велогонщик Поль Сейшас одержал победу в однодневной гонке «Флеш Валлонь».

«Флеш Валлонь»

Эрсталь – Юи, Бельгия

200 км

1. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 4.35,29

2. Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla) — 0,03

3. Бен Талетт (Великобритания, Visma | Lease a Bike) — 0,03

4. Бенуа Коснефруа (Франция, UAE Team Emirates – XRG) — 0,03

5. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) — 0,08

6. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost) — 0,08

7. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis) — 0,10

8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) — 0,10

9. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ United) — 0,10

10. Андреас Крон (Дания, Uno-X Mobility) — 0,10

11. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 0,10

12. Филиппо Дзана (Италия, Soudal Quick-Step) — 0,10

13. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) — 0,19

14. Алекс Аранбуру (Испания, Cofidis) — 0,21

15. Лео Бизьо (Франция, Decathlon CMA CGM) — 0,21

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Нормально так 19летний Сексас шороху наводит в том сезоне. Глядишь, силёнок наберётся в ближайшие пар лет и будет с Тадеем уже всерьёз воевать на трассах. Пока всё же Каннибал 21 века далеко от него, но кто знает.
Представляю как французы будут на ТДФ за него яро топить. Ведь буквально только что их надежда в лице Ромена Барде завершила карьеру, как появилась новая.
Спортс, запомните, он СексАс, а не Сейшас
И это не про желание правильно произносить иностранные фамилии, это про нормальное звучание для русского человека
Увидемся на Уи!
