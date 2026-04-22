«Флеш Валлонь». Сейшас победил, Шмид – 2-й, Талетт – 3-й
Французский велогонщик Поль Сейшас одержал победу в однодневной гонке «Флеш Валлонь».
«Флеш Валлонь»
Эрсталь – Юи, Бельгия
200 км
1. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 4.35,29
2. Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla) — 0,03
3. Бен Талетт (Великобритания, Visma | Lease a Bike) — 0,03
4. Бенуа Коснефруа (Франция, UAE Team Emirates – XRG) — 0,03
5. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) — 0,08
6. Алекс Боден (Франция, EF Education – EasyPost) — 0,08
7. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis) — 0,10
8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) — 0,10
9. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ United) — 0,10
10. Андреас Крон (Дания, Uno-X Mobility) — 0,10
11. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 0,10
12. Филиппо Дзана (Италия, Soudal Quick-Step) — 0,10
13. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) — 0,19
14. Алекс Аранбуру (Испания, Cofidis) — 0,21
15. Лео Бизьо (Франция, Decathlon CMA CGM) — 0,21
Представляю как французы будут на ТДФ за него яро топить. Ведь буквально только что их надежда в лице Ромена Барде завершила карьеру, как появилась новая.
И это не про желание правильно произносить иностранные фамилии, это про нормальное звучание для русского человека