Сегодня женская сборная России в матче плей-офф чемпионата мира по керлингу уступила команде Канады (3:7).

Согласно регламенту соревнований, канадки вышли в финал турнира, а россиянки встретятся в полуфинале с победителем матча Шотландия – Швеция.

Чемпионат мира

Пекин, Китай

Женщины

Плей-офф

24 марта

Канада – Россия – 7:3

25 марта

Шотландия – Швеция – 9.00

Сборная России: Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех, Алина Ковалева.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.