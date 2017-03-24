Чемпионат мира (жен). Плей-офф. Россия уступила Канаде и теперь сыграет в полуфинале
Сегодня женская сборная России в матче плей-офф чемпионата мира по керлингу уступила команде Канады (3:7).
Согласно регламенту соревнований, канадки вышли в финал турнира, а россиянки встретятся в полуфинале с победителем матча Шотландия – Швеция.
Чемпионат мира
Пекин, Китай
Женщины
Плей-офф
24 марта
Канада – Россия – 7:3
25 марта
Шотландия – Швеция – 9.00
Сборная России: Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех, Алина Ковалева.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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