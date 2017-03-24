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    Чемпионат мира (жен). Плей-офф. Россия уступила Канаде и теперь сыграет в полуфинале

    Теги сборная России жен сборная Шотландии жен результаты Нкеирука Езех Маргарита Фомина чемпионат мира жен сборная Швеции жен сборная Канады жен Анна Сидорова Александра Раева (Саитова) Алина Ковалева

    Сегодня женская сборная России в матче плей-офф чемпионата мира по керлингу уступила команде Канады (3:7).

    Согласно регламенту соревнований, канадки вышли в финал турнира, а россиянки встретятся в полуфинале с победителем матча Шотландия – Швеция.

    Чемпионат мира

    Пекин, Китай

    Женщины

    Плей-офф

    24 марта

    Канада – Россия – 7:3

    25 марта

    Шотландия – Швеция – 9.00

    Сборная России: Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех, Алина Ковалева.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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