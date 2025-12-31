  • Спортс
  • Депутат Свищев: «Желаю нашим болельщикам терпения. А нашим спортсменам и тренерам, которые добрались до Олимпийских игр в Италии, желаю побед»
0

Депутат Свищев: «Желаю нашим болельщикам терпения. А нашим спортсменам и тренерам, которые добрались до Олимпийских игр в Италии, желаю побед»

Депутат Свищев пожелал спортсменам побед, а болельщикам – терпения.

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поздравил спортсменов, тренеров и болельщиков с наступающим с Новым Годом.

«Желаю нашим болельщикам терпения. Они болеют за наших спортсменов, за наши национальные команды, которые должны выступать на международных соревнованиях, но по определенным причинам не могут. Нашим болельщикам – терпения.

А нашим спортсменам и тренерам, которые добрались до Олимпийских игр, в Италии желаю побед. А всем остальным спортсменам, которые пока не выступают на международной арене, достойного и скорейшего возвращения», – сказал Свищев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Свищев
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
