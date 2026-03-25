Дмитрий Свищев: «Я в любом случае останусь в Федерации керлинга России в том или ином виде»

Свищев не планирует покидать Федерацию керлинга России.

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что не планирует покидать организацию.

Ранее Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России.

«Не списывайте меня раньше времени. Есть определенные процедуры, которые надо пройти. Федерации керлинга нужно пройти свои процедуры. Я в любом случае останусь в том или ином виде. Я не могу бросить тех ребят, с кем я начинал это дело.

Все сейчас зависит от спортивной общественности, министерства спорта и ОКР. Какое общее консолидированное решение будет принято, так и поступим. Но 15 лет моей жизни отдано Федерации керлинга. У меня осталось много обязательств, поэтому я как человек ответственный, останусь с ними навсегда.

В каком статусе, мне не важно. Как минимум, есть много проектов, которые нужно завершить. У меня хватит сил справиться с новыми обязанностями и выполнить обязательства, которые я брал на себя перед спортсменами», — сказал Свищев.