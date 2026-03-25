  • Дмитрий Свищев: «Я в любом случае останусь в Федерации керлинга России в том или ином виде»
Дмитрий Свищев: «Я в любом случае останусь в Федерации керлинга России в том или ином виде»

Свищев не планирует покидать Федерацию керлинга России.

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что не планирует покидать организацию.

Ранее Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России.

«Не списывайте меня раньше времени. Есть определенные процедуры, которые надо пройти. Федерации керлинга нужно пройти свои процедуры. Я в любом случае останусь в том или ином виде. Я не могу бросить тех ребят, с кем я начинал это дело.

Все сейчас зависит от спортивной общественности, министерства спорта и ОКР. Какое общее консолидированное решение будет принято, так и поступим. Но 15 лет моей жизни отдано Федерации керлинга. У меня осталось много обязательств, поэтому я как человек ответственный, останусь с ними навсегда.

В каком статусе, мне не важно. Как минимум, есть много проектов, которые нужно завершить. У меня хватит сил справиться с новыми обязанностями и выполнить обязательства, которые я брал на себя перед спортсменами», — сказал Свищев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Талантливый, хватит на всех, о России все думает
В виде камня, щетки?
Материалы по теме
Дмитрий Свищев: «Решение по руководящим органам Федерации керлинга России будет принято на отчетно-выборной конференции 12 мая»
сегодня, 10:20
Депутат Свищев о беспорядках в Мексике: «ЧМ не должен быть заложником нестабильности в стране. Технически возможен перенос матчей в США и Канаду, нужно решать на трезвую голову»
23 февраля, 12:01
Депутат Свищев о возвращении России: «Самое главное – не слова Шевченко, а позиция Инфантино. Футбол и политика не могут быть едины, это совершенно разные вещи»
9 февраля, 21:55
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Свищев: «Решение по руководящим органам Федерации керлинга России будет принято на отчетно-выборной конференции 12 мая»
сегодня, 10:20
⚡ Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария уступила Швеции в финале, Канада обыграла США в матче за бронзу
22 февраля, 12:54
Олимпиада-2026. Керлинг. Канада обыграла Великобританию в финале, Норвегия уступила Швейцарии в матче за бронзу
21 февраля, 20:52
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). 1/2 финала. Канада уступила Швеции, США проиграли Швейцарии
20 февраля, 16:10
Олимпиада-2026. Керлинг. 1/2 финала. Великобритания обыграла Швейцарию, Норвегия уступила Канаде
19 февраля, 21:51
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария уступила США, Канада обыграла Южную Корею, другие результаты
19 февраля, 16:42
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Италию, Норвегия победила Канаду и другие результаты
19 февраля, 11:03
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Китай уступил Швециии, Швейцария обыграла Данию, другие результаты
18 февраля, 21:13
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Норвегию, Италия уступила Канаде и другие результаты
18 февраля, 15:40
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Германию, Канада победила Великобританию и другие результаты
17 февраля, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Желаю нашим болельщикам терпения. А нашим спортсменам и тренерам, которые добрались до Олимпийских игр в Италии, желаю побед»
31 декабря 2025, 13:54
Свищев о резолюции по олимпийскому перемирию: «Для того, чтобы ее применили, нужно обоюдное желание всех сторон»
20 ноября 2025, 13:18
Свищев о словах Ковентри про участие России в олимпийском движении: «Есть тревога из-за того, что в рабочую группу могут войти антироссийские страны»
22 марта 2025, 12:43
Депутат Свищев о выборах главы МОК: «Я никаких иллюзий не строю, ведь нет ни одного пророссийского кандидата»
20 марта 2025, 14:39
«Это сигнал для мировой спортивной общественности, чтобы вернуть наших ребят. Очень надеюсь, что МОК отнесется внимательно». Депутат Свищев о матче НХЛ и КХЛ
18 марта 2025, 19:32
«Ребята в Минспорте Украины поняли, что глупость сморозили». Депутат Свищев о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами
27 июля 2023, 11:07
Депутат Свищев: «Слова Баха можно назвать провокацией. Со стороны МОК это низко и некрасиво»
30 сентября 2022, 20:05
Американец Бо Уэллинг возглавил Международную федерацию керлинга
11 сентября 2022, 10:22
«Валиева такая же чудесная в жизни, как и на экране». Анна Сидорова ответила на вопросы подписчиков о фигурном катании и керлинге
5 августа 2022, 12:15
Сидорова об избиении Соловьева: «Впоследствии были определенные проблемы со здоровьем, сейчас они практически незаметны. В основном это проявлялось в речи»
31 мая 2022, 15:38
Рекомендуем