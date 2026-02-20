Олимпиада-2026. Керлинг (жен). 1/2 финала. Канада уступила Швеции, США проиграли Швейцарии
20 февраля на Олимпиаде в Италии прошли матчи 1/2 финала женского турнира по керлингу. Канада уступила Швеции, США проиграли Швейцарии.
Олимпиада-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Керлинг
Женщины
1/2 финала
Канада – Швеция – 3:6
США – Швейцария – 4:7
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Швейцарка в очках очень хорошенькая..😋😁
