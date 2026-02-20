Олимпиада-2026. Керлинг (жен). 1/2 финала. Канада уступила Швеции, США проиграли Швейцарии

Прошли матчи 1/2 финала женского олимпийского турнира по керлингу.

20 февраля на Олимпиаде в Италии прошли матчи 1/2 финала женского турнира по керлингу. Канада уступила Швеции, США проиграли Швейцарии.

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Керлинг

Женщины

1/2 финала

Канада – Швеция – 3:6

США – Швейцария – 4:7