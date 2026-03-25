Дмитрий Свищев: «Решение по руководящим органам Федерации керлинга России будет принято на отчетно-выборной конференции 12 мая»

Свищев прокомментировал информацию об уходе из Федерации керлинга России.

Дмитрий Свищев рассказал о своем будущем на посту президента Федерации керлинга России (ФКР ).

«Решение по руководящим органам Федерации керлинга России будет принято на отчетно-выборной конференции 12 мая. Это необходимая процедура, которая должна пройти в течение 6 месяцев с момента завершения Олимпийских игр. На данный момент я являюсь руководителем федерации.

Также мы начали работу в Ассоциации лыжных видов спорта России, где нам совместно с нынешними руководителями федераций предстоит сделать многое», – сказал Свищев.

По информации ТАСС , Свищев покинет пост президента ФКР. Он возглавляет организацию с 2010 года.