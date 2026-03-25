  Дмитрий Свищев: «Решение по руководящим органам Федерации керлинга России будет принято на отчетно-выборной конференции 12 мая»
Дмитрий Свищев: «Решение по руководящим органам Федерации керлинга России будет принято на отчетно-выборной конференции 12 мая»

Свищев прокомментировал информацию об уходе из Федерации керлинга России.

Дмитрий Свищев рассказал о своем будущем на посту президента Федерации керлинга России (ФКР).

«Решение по руководящим органам Федерации керлинга России будет принято на отчетно-выборной конференции 12 мая. Это необходимая процедура, которая должна пройти в течение 6 месяцев с момента завершения Олимпийских игр. На данный момент я являюсь руководителем федерации.

Также мы начали работу в Ассоциации лыжных видов спорта России, где нам совместно с нынешними руководителями федераций предстоит сделать многое», – сказал Свищев.

По информации ТАСС, Свищев покинет пост президента ФКР. Он возглавляет организацию с 2010 года.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
ФКР
logoДмитрий Свищев
Ассоциация лыжных видов спорта России
Материалы по теме
Вяльбе станет заместителем Свищева в объединенной лыжной федерации (РИА Новости)
вчера, 10:20
Тихонов о Свищеве: «Это категория людей, которые готовы возглавить все что угодно. Это неправильно, должны управлять профессионалы»
23 марта, 20:03
Губерниев о назначании Свищева главой лыжной ассоциации: «Тетушка Лена теперь всего лишь одна из замов»
23 марта, 15:32
Рекомендуем
Главные новости
⚡ Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария уступила Швеции в финале, Канада обыграла США в матче за бронзу
22 февраля, 12:54
Олимпиада-2026. Керлинг. Канада обыграла Великобританию в финале, Норвегия уступила Швейцарии в матче за бронзу
21 февраля, 20:52
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). 1/2 финала. Канада уступила Швеции, США проиграли Швейцарии
20 февраля, 16:10
Олимпиада-2026. Керлинг. 1/2 финала. Великобритания обыграла Швейцарию, Норвегия уступила Канаде
19 февраля, 21:51
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария уступила США, Канада обыграла Южную Корею, другие результаты
19 февраля, 16:42
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Италию, Норвегия победила Канаду и другие результаты
19 февраля, 11:03
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Китай уступил Швециии, Швейцария обыграла Данию, другие результаты
18 февраля, 21:13
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Норвегию, Италия уступила Канаде и другие результаты
18 февраля, 15:40
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Германию, Канада победила Великобританию и другие результаты
17 февраля, 20:58
Норвежские керлингисты вернулись к пестрым штанам на Олимпиаде – с ромбиками в цветах флага. После Игр-2018 они выступали в классических монотонных
17 февраля, 20:00Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Желаю нашим болельщикам терпения. А нашим спортсменам и тренерам, которые добрались до Олимпийских игр в Италии, желаю побед»
31 декабря 2025, 13:54
Свищев о резолюции по олимпийскому перемирию: «Для того, чтобы ее применили, нужно обоюдное желание всех сторон»
20 ноября 2025, 13:18
Свищев о словах Ковентри про участие России в олимпийском движении: «Есть тревога из-за того, что в рабочую группу могут войти антироссийские страны»
22 марта 2025, 12:43
Депутат Свищев о выборах главы МОК: «Я никаких иллюзий не строю, ведь нет ни одного пророссийского кандидата»
20 марта 2025, 14:39
«Это сигнал для мировой спортивной общественности, чтобы вернуть наших ребят. Очень надеюсь, что МОК отнесется внимательно». Депутат Свищев о матче НХЛ и КХЛ
18 марта 2025, 19:32
«Ребята в Минспорте Украины поняли, что глупость сморозили». Депутат Свищев о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами
27 июля 2023, 11:07
Депутат Свищев: «Слова Баха можно назвать провокацией. Со стороны МОК это низко и некрасиво»
30 сентября 2022, 20:05
Американец Бо Уэллинг возглавил Международную федерацию керлинга
11 сентября 2022, 10:22
«Валиева такая же чудесная в жизни, как и на экране». Анна Сидорова ответила на вопросы подписчиков о фигурном катании и керлинге
5 августа 2022, 12:15
Сидорова об избиении Соловьева: «Впоследствии были определенные проблемы со здоровьем, сейчас они практически незаметны. В основном это проявлялось в речи»
31 мая 2022, 15:38
Рекомендуем