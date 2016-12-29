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    Карякин и Карлсен лидируют на чемпионате мира по блицу после первого дня

    Теги результаты Александр Морозевич Александра Костенюк Магнус Карлсен Сергей Карякин чемпионат мира по блицу Максим Вашье-Лаграв Цзюй Вэньцзюнь Даниил Дубов

    Сегодня в Дохе прошел первый день шахматного чемпионата мира по блицу.

    После 12 туров лидерство делят российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен (по 10 очков). Во встрече между ними в 5-м туре победу черными фигурами одержал Карякин.

    Россияне Даниил Дубов и Александр Морозевич, хорват Марин Босиочич и француз Максим Вашье-Лаграв отстают от лидеров на 1,5 балла (по 8,5).

    Завтра, 30 декабря, состоятся 9 заключительных туров чемпионата мира по блицу.

    Отметим, что в женском турнире после 9 туров россиянка Александра Костенюк занимает первое место (7,5), китаянка Цзюй Вэньцзюнь – 2-я (7).

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