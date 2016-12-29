Карякин и Карлсен лидируют на чемпионате мира по блицу после первого дня

Сегодня в Дохе прошел первый день шахматного чемпионата мира по блицу.

После 12 туров лидерство делят российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен (по 10 очков). Во встрече между ними в 5-м туре победу черными фигурами одержал Карякин.

Россияне Даниил Дубов и Александр Морозевич, хорват Марин Босиочич и француз Максим Вашье-Лаграв отстают от лидеров на 1,5 балла (по 8,5).

Завтра, 30 декабря, состоятся 9 заключительных туров чемпионата мира по блицу.

Отметим, что в женском турнире после 9 туров россиянка Александра Костенюк занимает первое место (7,5), китаянка Цзюй Вэньцзюнь – 2-я (7).