Карякин и Карлсен лидируют на чемпионате мира по блицу после первого дня
Сегодня в Дохе прошел первый день шахматного чемпионата мира по блицу.
После 12 туров лидерство делят российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен (по 10 очков). Во встрече между ними в 5-м туре победу черными фигурами одержал Карякин.
Россияне Даниил Дубов и Александр Морозевич, хорват Марин Босиочич и француз Максим Вашье-Лаграв отстают от лидеров на 1,5 балла (по 8,5).
Завтра, 30 декабря, состоятся 9 заключительных туров чемпионата мира по блицу.
Отметим, что в женском турнире после 9 туров россиянка Александра Костенюк занимает первое место (7,5), китаянка Цзюй Вэньцзюнь – 2-я (7).
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