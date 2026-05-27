Norway Chess. 3-й тур. Карлсен проиграл Прагнанандхе, Гукеш уступил Фирудже, Со победил Каймера
27 мая прошли партии третьего тура шахматного турнира Norway Chess.
Доммараджу Гукеш (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция) – 1:1,5
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 3:0
Винсент Каймер (Германия) – Уэсли Со (США) – 1:1,5
Турнирное положение: Фируджа – 7,5 очков, Прагнанандха – 4,5, Со – 4, Гукеш – 3,5, Каймер – 3, Карлсен – 1,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).
В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.
