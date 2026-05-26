Нодирбек Якуббоев: «Синдаров – очевидный фаворит матча за шахматную корону. Элитные игроки пока не до конца понимают его стиль»

Узбекистанский шахматист Нодирбек Якуббоев считает Жавохира Синдарова фаворитом матча за шахматную корону против Гукеша Доммараджу .

Матч пройдет с 23 ноября по 17 декабря 2026 года.

– Жавохир Синдаров провел великолепный турнир претендентов. Вы от него ожидали такой мощной игры?

– Такого результата предвидеть было нельзя, но Жавохир его заслуживает. Он очень сильный, работоспособный шахматист. При этом элитные игроки пока не до конца понимают его стиль, его психологию. Поэтому им тяжело с ним играть - нужно время, чтобы привыкнуть к его манере. Постепенно соперники научатся противостоять ему, но пока что он будет фаворитом на элитных турнирах.

– Судя по предыдущему ответу, вы считаете Синдарова фаворитом в матче за корону с Гукешем, который пройдет до конца года?

– Да, считаю. Но все может сложиться по разному. Гукеш может хорошо подготовиться, найти подход к его игре и дать достойный бой. У индийского гроссмейстера есть время на детальную подготовку. Если оценивать их прямо сейчас, то Синдаров - очевидный фаворит, но ближе к матчу картина может измениться.

– Вы, как и Синдаров, тренируетесь у Романа Видоняка? В чем, на ваш взгляд, уникальность этого специалиста?

– У Видоняка есть много позиций для решения, которых нет у других тренеров. Около 50 тысяч разных позиций на самые разные темы. Он их постоянно собирает и предлагает для следующих сборов. У других тренеров, возможно, тоже есть подобные позиции, но не в таком количестве - и не столь качественные, – рассказал Якуббоев.