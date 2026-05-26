Нодирбек Якуббоев: «Синдаров – очевидный фаворит матча за шахматную корону. Элитные игроки пока не до конца понимают его стиль»
Узбекистанский шахматист Нодирбек Якуббоев считает Жавохира Синдарова фаворитом матча за шахматную корону против Гукеша Доммараджу.
Матч пройдет с 23 ноября по 17 декабря 2026 года.
– Жавохир Синдаров провел великолепный турнир претендентов. Вы от него ожидали такой мощной игры?
– Такого результата предвидеть было нельзя, но Жавохир его заслуживает. Он очень сильный, работоспособный шахматист. При этом элитные игроки пока не до конца понимают его стиль, его психологию. Поэтому им тяжело с ним играть - нужно время, чтобы привыкнуть к его манере. Постепенно соперники научатся противостоять ему, но пока что он будет фаворитом на элитных турнирах.
– Судя по предыдущему ответу, вы считаете Синдарова фаворитом в матче за корону с Гукешем, который пройдет до конца года?
– Да, считаю. Но все может сложиться по разному. Гукеш может хорошо подготовиться, найти подход к его игре и дать достойный бой. У индийского гроссмейстера есть время на детальную подготовку. Если оценивать их прямо сейчас, то Синдаров - очевидный фаворит, но ближе к матчу картина может измениться.
– Вы, как и Синдаров, тренируетесь у Романа Видоняка? В чем, на ваш взгляд, уникальность этого специалиста?
– У Видоняка есть много позиций для решения, которых нет у других тренеров. Около 50 тысяч разных позиций на самые разные темы. Он их постоянно собирает и предлагает для следующих сборов. У других тренеров, возможно, тоже есть подобные позиции, но не в таком количестве - и не столь качественные, – рассказал Якуббоев.
И как подготовится к нему у Гукеша проблем не будет
А вот остальное, мы точно не знаем
Как он проходил ТП и Олимпиаду, показав классную игру, а потом просто провал, то же самое может ждать и Синдарова
Для молодых это вообще очень характерно сейчас. Праг, который образца 2024-начала 2025 считался фаворитом ТП, а потом ушел в пике. Фируджа которого штормит, нестабилость Кеймера, Абдусатторов проваливший швейцарку и кубок, а потом просто катком прошел по 3 топ турнирам
Вообщем если смотреть прямо сейчас, то Синдаров безусловный фаворит, а если через полгода то поменяться все может на 180 градусов