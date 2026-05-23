Grand Chess Tour. Бухарест. 9-й тур. Каймер победил ван Фореста и выиграл турнир, Каруана сыграл вничью с Вашье-Лагравом и занял 2-е место
Каймер выиграл этап Grand Chess Tour в Бухаресте.
23 мая прошли партии заключительного тура классического этапа Grand Chess Tour в Бухаресте. Немец Винсент Каймер стал победителем этапа.
Grand Chess Tour
2-й этап, Super Chess Classic
Бухарест, Румыния
9-й тур
Винсент Каймер (Германия) — Йорден ван Форест (Нидерланды) – 1:0
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5
Аниш Гири (Нидерланды) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0,5:0,5
Алиреза Фируджа (Франция) — Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – снятие Фируджи
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Уэсли Со (США) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Каймер – 6, Каруана – 5,5, Синдаров, Со – по 5, Дяк, Прагнанандха, Гири, Вашье-Лаграв, ван Форест – по 4,5, Фируджа – 1.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
