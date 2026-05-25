Norway Chess. 1-й тур. Фируджа обыграл Карлсена, Гукеш одолел Каймера, Со уступил Прагнанандхе
25 мая в Осло стартовал шахматный турнир Norway Chess.
Norway Chess
Осло, Норвегия
1-й тур
Алиреза Фируджа (Франция) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 1:0
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Уэсли Со (США) – 1:0 (армагеддон)
Доммараджу Гукеш (Индия) – Винсент Каймер (Германия) – 1:0 (армагеддон)
Турнирное положение: Фируджа – 3, Прагнанандха, Гукеш – по 1,5, Со, Каймер – по 1, Карлсен – 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).
В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.
