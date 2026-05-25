Norway Chess. 1-й тур. Фируджа обыграл Карлсена, Гукеш одолел Каймера, Со уступил Прагнанандхе

Фируджа обыграл Карлсена в первом раунде турнира Norway Chess.

25 мая в Осло стартовал шахматный турнир Norway Chess. 

Осло, Норвегия

1-й тур

Алиреза Фируджа (Франция) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 1:0

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Уэсли Со (США) – 1:0 (армагеддон)

Доммараджу Гукеш (Индия) – Винсент Каймер (Германия) – 1:0 (армагеддон)

Турнирное положение: Фируджа – 3, Прагнанандха, Гукеш – по 1,5, Со, Каймер – по 1, Карлсен – 0. 

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).

В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
