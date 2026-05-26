Norway Chess. 2-й тур. Со обыграл Гукеша, Карлсен одолел Каймера, Фируджа победил Прагнанандху

Карлсен обыграл Каймера во втором туре Norway Chess.

26 мая прошли партии второго тура шахматного турнира Norway Chess.

Осло, Норвегия

2-й тур

Алиреза Фируджа (Франция) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 3:0

Магнус Карлсен (Норвегия) – Винсент Каймер (Германия) – 1,5:1

Уэсли Со (США) – Доммараджу Гукеш (Индия) – 1,5:1

Турнирное положение: Фируджа – 6 очков, Гукеш, Со – по 2,5, Каймер – 2, Прагнанандха, Карлсен – по 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).

В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
