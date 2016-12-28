Иванчук победил на чемпионате мира по рапиду, Грищук и Костенюк – 2-е, Карлсен – 3-й

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук сегодня в Дохе выиграл чемпионат мира по рапиду.

Иванчук, россиянин Александр Грищук и норвежец Магнус Карлсен набрали по 11 очков в 15 матчах. По дополнительным показателям первое место занял украинец, Грищук – 2-й, Карлсен – 3-й. Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал 19-м (9).

В женском турнире победу одержала украинская шахматистка Анна Музычук, набравшая 9,5 очков в 12 партиях. Россиянка Александра Костенюк стала второй (8,5), Нана Дзагнидзе из Грузии – 3-я (8).