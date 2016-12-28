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    Иванчук победил на чемпионате мира по рапиду, Грищук и Костенюк – 2-е, Карлсен – 3-й

    Теги результаты Александра Костенюк Магнус Карлсен Василий Иванчук Александр Грищук Сергей Карякин быстрые шахматы Анна Музычук чемпионат мира по быстрым шахматам Нана Дзагнидзе

    Украинский гроссмейстер Василий Иванчук сегодня в Дохе выиграл чемпионат мира по рапиду.

    Иванчук, россиянин Александр Грищук и норвежец Магнус Карлсен набрали по 11 очков в 15 матчах. По дополнительным показателям первое место занял украинец, Грищук – 2-й, Карлсен – 3-й. Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал 19-м (9).

    В женском турнире победу одержала украинская шахматистка Анна Музычук, набравшая 9,5 очков в 12 партиях. Россиянка Александра Костенюк стала второй (8,5), Нана Дзагнидзе из Грузии – 3-я (8).

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