Рамешбабу Вайшали победила на турнире претенденток, Горячкина уступила 1 очко, Лагно – 2

Индийская шахматистка Рамешбабу Вайшали одержала победу на турнире претенденток и примет участие в матче за шахматную корону.

Турнир претенденток

Пейя, Кипр

14-й тур

Анна Музычук (Украина) – Чжу Цзиньэр (Китай) – 0,5:0,5

Александра Горячкина (Россия) – Тань Чжунъи (Китай) – 1:0

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Екатерина Лагно (Россия) – 1:0

Дивья Дешмукх (Индия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 0,5:0,5

Турнирное положение : Вайшали – 8,5, Асаубаева – 8, Горячкина , Чжу Цзиньэр – по 7,5, Музычук – 7, Лагно – 6,5, Тань Чжунъи, Дешмукх – по 5,5.

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).