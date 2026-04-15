Рамешбабу Вайшали победила на турнире претенденток, Горячкина уступила 1 очко, Лагно – 2
Индийская шахматистка Рамешбабу Вайшали одержала победу на турнире претенденток и примет участие в матче за шахматную корону.
Турнир претенденток
Пейя, Кипр
14-й тур
Анна Музычук (Украина) – Чжу Цзиньэр (Китай) – 0,5:0,5
Александра Горячкина (Россия) – Тань Чжунъи (Китай) – 1:0
Рамешбабу Вайшали (Индия) – Екатерина Лагно (Россия) – 1:0
Дивья Дешмукх (Индия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Вайшали – 8,5, Асаубаева – 8, Горячкина, Чжу Цзиньэр – по 7,5, Музычук – 7, Лагно – 6,5, Тань Чжунъи, Дешмукх – по 5,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
I этап
а)Если у двух игроков одинаковое количество очков, после жеребьевки цветов, проведенной в день 14-го тура, играется матч из двух партий с контролем времени 15 минут для каждого игрока + 10 секунд за ход, начиная с 1-го хода.
б) Если у 3–6 игроков (включительно) одинаковое количество очков, после жеребьевки, проведенной в день 14-го тура, проводится круговой турнир с контролем времени 15 минут для каждого игрока + 10 секунд за ход, начиная с 1-го хода.
в) Если у 7 или 8 игроков одинаковое количество очков, после жеребьевки, проведенной в день 14-го тура, проводится круговой турнир с контролем времени 10 минут для каждого игрока + 5 секунд за ход, начиная с 1-го хода.
4. 4. 2. 1. 2. Этап II.
Игра проводится среди игроков, которые остаются на первом месте после первого этапа (см. статью 4.4.2.1.1).
а) Если два игрока имеют одинаковое количество очков, после жеребьевки цветов проводится матч из двух партий с контролем времени 3 минуты для каждого игрока + 2 секунды за ход, начиная с первого хода.
б) Если более двух игроков имеют одинаковое количество очков, после нового распределения пар проводится круговой турнир с контролем времени 3 минуты для каждого игрока + 2 секунды за ход, начиная с первого хода.
4. 4. 2. 1. 3. Этап III.
Играется среди игроков, которые остаются на первом месте после Этапа II (см. статью 4.4.2.1.2).
а) Проводится турнир на выбывание.
Если игроков более двух, сетка на выбывание определяется жеребьевкой. Каждый матч состоит из одной партии, играемой с контролем времени 3 минуты для каждого игрока + 2 секунды за ход, начиная с 1-го хода.
Цвета для партии определяются жеребьевкой.
б) Если партия, указанная в пункте а) выше, заканчивается ничьей, проводится еще одна партия с обратным порядком цветов, с контролем времени 3 минуты для каждого игрока + 2 секунды за ход, начиная с 1-го хода. в)
Если партия, указанная в пункте б) выше, заканчивается ничьей, проводится одна партия на выбывание.
Партия на выбывание проводится следующим образом:
• Белые получают 4 минуты + 2 секунды на ход, начиная с первого хода.
• Оба игрока подают заявку на время, указывая, сколько начального времени они готовы использовать в качестве черных, также с добавлением 2 секунд на ход, начиная с первого хода.
Заявка не может превышать 4 минуты.
Игрок, подавший заявку на наименьшее время, выигрывает заявку и играет черными.
Если игроки подают одинаковую заявку, черные начинают с этим количеством времени; цвета определяются жеребьевкой.
• Если партия на выбывание заканчивается ничьей, черные выигрывают матч.
4. 4. 2. 2. Если проводится плей-офф за первое место (см. статью 4.4.2.1), ничья по всем позициям, кроме первого места, разрешается по следующим критериям в порядке приоритета:
а) более поздний раунд, достигнутый на этапе III плей-оффа (см. статью 4.4.2.1.3);
b) Большее количество очков, набранных на втором этапе плей-офф (см. статью 4.4.2.1.2);
c) Большее количество очков, набранных на первом этапе плей-офф (см. статью 4.4.2.1.1);
d) Критерии определения победителя при равенстве очков, описанные в статье 4.4.2.3. 4. 4. 2. 3. Если после 14 туров нет ничьей за первое место, ничья по всем позициям определяется по следующим критериям в порядке приоритета:
a) система Зоннеборна-Бергера;
b) общее количество побед в турнире;
c) результаты партий между игроками, участвующими в ничьей;
d) жеребьевка.
4. 5. Распределение пар и жеребьевка цветов
4. 5. 1. Жеребьевка пар и цветов проводится Главным арбитром по согласованию с главным арбитром ФИДЕ не позднее чем за четыре недели до начала Всемирного турнира шахмат.
4. 5. 2. По возможности, в каждой половине турнира игроки из одной и той же федерации должны сначала сыграть друг с другом, а затем с соперниками из других федераций.
4. 5. 3. В случае замены игрока в результате применения положений статьи 2.2, пары остаются теми же, за исключением того, что заменяющий игрок занимает место снятого с турнира. 4. 5. 4. Если игрок снимается с турнира после завершения 50% или более своих игр, оставшиеся игры объявляются проигранными по умолчанию.
В случае, если игрок завершает менее 50% своих игр, все его результаты аннулируются.
взято с
https://vk.com/wall-79765598_7058?ysclid=mo03p23ban932796697