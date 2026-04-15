Сергей Смагин: «Синдаров за год из среднего гроссмейстера превратился в кандидата на звание чемпиона мира. И никто не удивится, если он осенью чемпионом мира станет»
Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин оценил шансы Жавохира Синдарова в матче за шахматную корону против Гукеша Доммараджу.
Представитель Узбекистана Синдаров одержал победу на турнире претендентов.
«Претендента уже сравнивают со многими великими шахматистами, но, мне кажется, это преждевременно. В первую очередь, стоит говорить об отличной психологической подготовке к каждому сопернику и большой спортивной удаче. Синдаров ведь три партии выиграл черными, и это говорит о том, что он затягивал оппонентов в такие позиции, где, как он считал, они будут ошибаться. Что и происходило.
Как и Синдарова перед нынешним турниром, 18-летнего Гукеша два года назад вообще никто не рассматривал в качестве фаворита, но он выстрелил, выиграл турнир претендентов и стал чемпионом мира. А потом просел. Последние два года результаты его явно ниже, чем были. Вряд ли подобное произойдет с Синдаровым, но я бы не спешил называть его фаворитом предстоящего матча.
Гукеш очень сбалансированный шахматист, и если к осени он подойдет в наилучшей форме, то матч будет интересный со взаимными шансами. Но уже сейчас можно отметить, что главное, что сделал Синдаров, – показал дорогу тем шахматистам, которые в себя не сильно верят. Показал, что любой молодой сильный шахматист при определенном труде и таланте может достичь таких успехов, каких достиг он.
Фактически Синдаров за год из среднего гроссмейстера превратился в кандидата на звание чемпиона мира. И никто не удивится, если он осенью чемпионом мира станет», – сказал Смагин.
Жавохир очень вырос в игровом и ментальном плане
Но этот ТП просто самый слабый из всех вероятно
Накамура - человек не играл классику несколько лет, отобрался для троллинга
Есипенко - провалившийся пассажир, учитываю сколько ему ФШР оказывало поддержки
Блюбаум - для своего уровня хорошо выступил, но лишний он на ТП увы. Интересно что было б, получи он саппорт как у Есипенко, его провалы в подготовке(особенно в Петрове) какой-то ужас
Фаби, Праг, Вей просто провалили турнир, такое бывает увы
Но в любом случае мы не досчитались 3х топовых ГМ-ов, это могли быть и Нодирбек, и Кеймер, и Фируджа, и Эригаси и тд
Думаю, получи мы более адекватный состав Синдаров все равно бы был в числе претендентов на выход на матч, но турнир бы был куда более боевой и интересный