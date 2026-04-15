Сергей Смагин: «Результат Горячкиной вроде бы и неплохой, но по качеству игры это явно не ее турнир. У нее совсем ничего не получилось»

Смагин: по игре Горячкина и Лагно победы на турнире претенденток не заслужили.

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин оценил выступление россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно на турнире претенденток.

Победу одержала представительница Индии Рамешбабу Вайшали, набрав 8,5 очка, Горячкина уступила 1 очко, Лагно – два.

«Если в мужском турнире у нас не было особых ожиданий, то на женский турнир мы очень сильно рассчитывали. В первую очередь, на Александру Горячкину, которая начинала турнир явной фавориткой.

Первую половину турнира играла неплохо, не блистала, но сильно и не проваливалась. Однако недобирала очки, пропуская необязательные тактические ходы. Такое впечатление, что ждала от соперниц ошибок.

Действительно, этот турнир стал характерен огромным количеством «зевков». Но Горячкина, мне кажется, не ожидала, что турнир окажется очень вязким. Она не смогла выйти в плюс в первой половине и поняла, что если продолжать ждать, то можно ничего не дождаться. Стала немножко рисковать и проиграла очень необязательную партию, после чего, как мне показалось, сильно скисла.

Результат, который показала Горячкина, вроде бы и неплохой, но по качеству игры это явно не ее турнир. У нее совсем ничего не получилось.

У Кати Лагно немножко другая история. Она сразу пошла в такую «мясорубку», выигрывала, проигрывала, ее соперницы «зевали», она «зевала». У нее и передышки не было, потому что не было понятно, как закончится любая ее партия. В какой-то момент удача ей сопутствовала, но силы ее, мне кажется, покинули. Когда ты постоянно в напряжении, приходится проделывать огромное количество счетной работы, к концу турнира ты сильно устаешь.

Объективно по игре наши шахматистки победы не заслужили. Не сомневаюсь, что обе очень сильно разочарованы. Трудно сказать, каких качеств им не хватило, но играть они могут значительно жестче и лучше», – сказал Смагин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoАлександра Горячкина
РИА Новости
Сергей Смагин
logoтурнир претендентов
Екатерина Лагно
Горячкина переломила ход турнира и к концу ТП разыгралась, но было уже поздно 🤷 ещё один круг и она бы вышла в лидеры.
