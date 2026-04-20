Чемпионат Европы по шахматам. Дегтярев победил, Абасов – 2-й, Сулейманлы – 3-й
Украинский шахматист Роман Дегтярев одержал победу на чемпионате Европы в Польше.
Представители Азербайджана Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы заняли второе и третье места соотвественно.
Турнир проходил с 7 по 19 апреля. Российские шахматисты не участвуют в европейских первенствах после перехода национальной федерации в Азию в 2023 году.
Катовице, Польша
После 11 туров из 11
1. Роман Дегтярев (Украина) – 9 очков
2. Ниджат Абасов (Азербайджан) – 8,5
3. Айдын Сулейманлы (Азербайджан) – 8,5
4. Мухаммед Мурадлы (Азербайджан) – 8,5
5. Эдиз Гюрель (Турция) – 8
6. Давид Антон (Испания) – 8
7. Эдуардо Итуррисага (Испания) – 8
8. Роберт Оганесян (Армения) – 8
9. Николоз Качарава (Грузия) – 8
10. Александр Донченко (Германия) – 8...
13. Айк Мартиросян (Армения) – 8...
16. Глеб Дудин (Венгрия) – 8...
18. Даниэль Дарда (Бельгия) – 8...
21. Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – 8...
25. Василий Иванчук (Украина) – 7,5...
67. Давид Навара (Чехия) – 7
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходил по швейцарской системе. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с 30-секундным добавлением на каждый ход (начиная с первого).