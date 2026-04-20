Чемпионат Европы по шахматам. Дегтярев победил, Абасов – 2-й, Сулейманлы – 3-й

Дегтярев победил на чемпионате Европы по шахматам, Абасов – 2-й.

Украинский шахматист Роман Дегтярев одержал победу на чемпионате Европы в Польше.

Представители Азербайджана Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы заняли второе и третье места соотвественно.

Турнир проходил с 7 по 19 апреля. Российские шахматисты не участвуют в европейских первенствах после перехода национальной федерации в Азию в 2023 году.

Чемпионат Европы

Катовице, Польша

После 11 туров из 11

1. Роман Дегтярев (Украина) – 9 очков

2. Ниджат Абасов (Азербайджан) – 8,5

3. Айдын Сулейманлы (Азербайджан) – 8,5

4. Мухаммед Мурадлы (Азербайджан) – 8,5

5. Эдиз Гюрель (Турция) – 8

6. Давид Антон (Испания) – 8

7. Эдуардо Итуррисага (Испания) – 8

8. Роберт Оганесян (Армения) – 8

9. Николоз Качарава (Грузия) – 8

10. Александр Донченко (Германия) – 8...

13. Айк Мартиросян (Армения) – 8...

16. Глеб Дудин (Венгрия) – 8...

18. Даниэль Дарда (Бельгия) – 8...

21. Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – 8...

25. Василий Иванчук (Украина) – 7,5...

67. Давид Навара (Чехия) – 7

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходил по швейцарской системе. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с 30-секундным добавлением на каждый ход (начиная с первого).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
вот и смена Шевченко подросла)
