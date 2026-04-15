  • Турнир претендентов. 14-й тур. Есипенко проиграл Каруане и занял 8-е место, Синдаров победил на турнире
Жавохир Синдаров из Узбекистана одержал победу на шахматном турнире претендентов, россиянин Андрей Есипенко занял последнее, 8-е место. 

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

14-й тур

Андрей Есипенко (Россия) – Фабиано Каруана (США) – 0:1

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5

Маттиас Блюбаум (Германия) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0:1

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Вэй И (Китай) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Синдаров – 10, Гири – 8,5, Каруана – 7,5, Вэй И – 7, Накамура – 6,5, Блюбаум, Прагнанандха – по 6, Есипенко – 4,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Есипенко ни одной партии не выиграл на турнире претендентов в 13 турах. И сегодня с большей вероятностью баранка так и останется в графе выигрышей. Провальное выступление на турнире претендентов, к сожалению.
Ответ Док Аксель
И ради такого он выбил Абдусатторова. А тот бы здесь выступил бы по лучше, возможно навязал бы борьбу Синдарову.
Ответ Дмитрий
Кто же знал, что он после КМ так неудачно выступит на турнире претендентов.
Он даже не борется, Андрюха. Просто тупо сливает. Равную позицию превращает в плохую и бросает играть. Последние 2 тура больно смотреть. Позорище.
Ответ dedushka
Карма его накажет за это. Больше туда он не попадёт никогда.
Ответ dedushka
Посмотрел, как в последней партии белый конь Есипенко отступил на а1.
Кажется, третьеразрядников ругают, если довели до такого.
Есипенко монстр - на целое очко опередил Абасова по итогу! А приезжал при этом просто с женой расслабиться!
Ответ Lukaku24
Ну цель-то выполнил. Жену на отдых свозил. А то, что это был шанс всей его жизни - та пофиг ему абсолютно
Ответ ShuhratKL
Шанса всей жизни у него и не было. Но все равно совершенно не готов к турниру
По сути, кроме Синдарова - у всех провальный или около того турнир.
Есипенко очень плох. И, как мне кажется, во многом там проблема не только в самой подготовке, а и в отношении его к этому турниру. Он приехал на отдых с женой. И сыграл соответствующе.
Каруана - последний его ТП. И он его провел бездарно🤷‍♂️
Накамура - читер. Нафармил себе турнир, хз зачем. Сыграл также бездарно и беззубо.
Гири - просто не уровень ЧМ. И вряд-ли туда дорастет.
Все так пишут, будто Есипенко фаворитом шел и не оправдал ожиданий. А на деле шел последним по всем предиктам, серьезно уступает по рейтингу фаворитам турнира. Приехал набираться опыта, чего на него набрасываться, не понимаю.

Вот Каруана с Накамурой облажались, везде шли фаворитами и выдали такое.
У Жавохира круг почёта по стадиону под овации всего мира. Заодно узнаем, что у него с мотивацией и физподготовкой - сольёт ненужную партию или достойно зарубится.
Ответ _SatanA
он сыграл самую зрелищную партию турнира (хоть не заснешь, пока смотришь). даже в тайминг блица уложился)
