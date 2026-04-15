Турнир претендентов. 14-й тур. Есипенко проиграл Каруане и занял 8-е место, Синдаров победил на турнире

Синдаров победил на турнире претендентов, Есипенко – восьмой.

Жавохир Синдаров из Узбекистана одержал победу на шахматном турнире претендентов, россиянин Андрей Есипенко занял последнее, 8-е место.

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

14-й тур

Андрей Есипенко (Россия) – Фабиано Каруана (США) – 0:1

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5

Маттиас Блюбаум (Германия) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0:1

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Вэй И (Китай) – 0,5:0,5

Турнирное положение : Синдаров – 10, Гири – 8,5, Каруана – 7,5, Вэй И – 7, Накамура – 6,5, Блюбаум, Прагнанандха – по 6, Есипенко – 4,5.

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).