Турнир претендентов. 14-й тур. Есипенко проиграл Каруане и занял 8-е место, Синдаров победил на турнире
Жавохир Синдаров из Узбекистана одержал победу на шахматном турнире претендентов, россиянин Андрей Есипенко занял последнее, 8-е место.
Турнир претендентов
Пейя, Кипр
14-й тур
Андрей Есипенко (Россия) – Фабиано Каруана (США) – 0:1
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5
Маттиас Блюбаум (Германия) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0:1
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Вэй И (Китай) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Синдаров – 10, Гири – 8,5, Каруана – 7,5, Вэй И – 7, Накамура – 6,5, Блюбаум, Прагнанандха – по 6, Есипенко – 4,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
Кажется, третьеразрядников ругают, если довели до такого.
Есипенко очень плох. И, как мне кажется, во многом там проблема не только в самой подготовке, а и в отношении его к этому турниру. Он приехал на отдых с женой. И сыграл соответствующе.
Каруана - последний его ТП. И он его провел бездарно🤷♂️
Накамура - читер. Нафармил себе турнир, хз зачем. Сыграл также бездарно и беззубо.
Гири - просто не уровень ЧМ. И вряд-ли туда дорастет.
Вот Каруана с Накамурой облажались, везде шли фаворитами и выдали такое.