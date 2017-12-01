Международная федерация бобслея и скелетона сняла отстранение с Третьякова, Касьянова, Зубкова и еще шести россиян

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение снять временное отстранение с девяти российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

IBSF признала недостаточными доказательства, на данный момент предоставленные Международным олимпийским комитетом (МОК), и приняла решение допустить россиян до стартов. Спортсмены имеют право участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Отстранение снято со скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, Сергея Чудинова и бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, а также главы Федерации бобслея и скелетона России Александра Зубкова.