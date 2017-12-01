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    Международная федерация бобслея и скелетона сняла отстранение с Третьякова, Касьянова, Зубкова и еще шести россиян

    Теги Сочи-2014 допинг скелетон Александр Зубков Александр Третьяков сборная России (бобслей) ФБСР сборная России жен (бобслей) Сергей Чудинов бобслей сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) IBSF Александр Касьянов Ольга Потылицына Мария Орлова Ильвир Хузин Алексей Пушкарев Елена Никитина

    Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение снять временное отстранение с девяти российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

    IBSF признала недостаточными доказательства, на данный момент предоставленные Международным олимпийским комитетом (МОК), и приняла решение допустить россиян до стартов. Спортсмены имеют право участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

    Отстранение снято со скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, Сергея Чудинова и бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, а также главы Федерации бобслея и скелетона России Александра Зубкова.

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