Бобслеисты Касьянов, Пушкарев, Хузин пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх
Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал еще троих российских спортсменов, участвовавших в Сочи-2014.
Признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицированы от участия в Олимпийских играх бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.
Ранее МОК отстранил бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова.
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