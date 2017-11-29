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    Бобслеисты Касьянов, Пушкарев, Хузин пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх

    Теги Сочи-2014 допинг МОК бобслей Александр Касьянов Ильвир Хузин Алексей Пушкарев

    Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал еще троих российских спортсменов, участвовавших в Сочи-2014.

    Признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицированы от участия в Олимпийских играх бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

    Ранее МОК отстранил бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова.

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