Вилухина и Романова лишены медалей Сочи-2014 и дисквалифицированы пожизненно

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал еще пятерых российских спортсменов, участвовавших в Сочи-2014.

Признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицированы Сочи-2014 скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина.

Вилухина лишена серебра спринта и серебра в эстафете, Романова – серебра в эстафете. Труненков и Негодайло были победителями соревнований четверок вместе с дисквалифицированным ранее Александром Зубковым и Алексеем Воеводой, по которому решение еще не вынесено.

Сергей Чудинов на Олимпиаде в Сочи занял только пятое место.

Таким образом, Россия уже лишилась 11 медалей Сочи-2014 (4 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовой) в пяти видах спорта (лыжные гонки, бобслей, скелетон, конькобежный спорт и биатлон).

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