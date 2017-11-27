Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вилухина и Романова лишены медалей Сочи-2014 и дисквалифицированы пожизненно

    Теги Сочи-2014 сборная России жен дисквалификации допинг скелетон МОК Яна Романова Ольга Вилухина сборная России (бобслей) Сергей Чудинов бобслей Дмитрий Труненков сборная России (скелетон) Алексей Негодайло

    Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал еще пятерых российских спортсменов, участвовавших в Сочи-2014.

    Признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицированы Сочи-2014 скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина.

    Вилухина лишена серебра спринта и серебра в эстафете, Романова – серебра в эстафете. Труненков и Негодайло были победителями соревнований четверок вместе с дисквалифицированным ранее Александром Зубковым и Алексеем Воеводой, по которому решение еще не вынесено.

    Сергей Чудинов на Олимпиаде в Сочи занял только пятое место.

    Таким образом, Россия уже лишилась 11 медалей Сочи-2014 (4 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовой) в пяти видах спорта (лыжные гонки, бобслей, скелетон, конькобежный спорт и биатлон).

    «Самая легкая медаль, спал — стал медалистом!»

    У нас отбирают медали, а мы молчим. Просто позор

    У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться