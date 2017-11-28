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    Альберт Демченко: «Самое время переименовывать Олимпиаду в WADAмпиаду»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен Альберт Демченко WADA

    Гавный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал допинг-скандал в российском спорте.

    «Не думаю, что показательная «порка» России улучшит ситуацию с допингом в мире, потому что, как и в любом деле, должна быть лишь индивидуальная ответственность, а не коллективная — общая ответственность еще никогда и никому не помогала.

    Так получилось, что на данный момент WADA контролирует вообще всех — в том числе и МОК. Хотя изначально эта организация должна была быть подконтрольной комитету и лишь исполнять надзорные функции по нераспространению запрещенных веществ в спорте.

    Теперь же МОК, судя по всем этим заявлениям, попросту потерял свою независимость — то есть при переносе на государственный уровень мы здесь имеем полицейское государство, которым управляют спецслужбы.

    К сожалению, МОК теперь не имеет своей позиции и является обычной марионеткой — как им скажут, так они и поступят. Так что сейчас у нас будет проходить уже не Олимпийские игры, а WADA игры — самое время переименовывать Олимпиаду в WADAмпиаду», – рассказал Демченко.

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