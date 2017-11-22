Дмитрий Свищев: «Решение МОК о дисквалификации российских скелетонистов неправомочно. Нет доказательств, кроме слов Родченкова»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев назвал решение МОК об отстранении четверых российских скелетонистов неправомочным.

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил Александру Третьякову, Елене Никитиной, Ольге Потылицыной и Марии Орловой участвовать в Олимпийских играх, а также аннулировал их результаты за нарушение антидопинговых правил.

«Решение МОК, CAS, WADA – все связано с заявлениями (экс-главы московской антидопинговой лаборатории информатора WADA Григория) Родченкова.

Нет никаких подтверждений, только его вступление, нет никаких доказательств, и, к сожалению, именно эти заявления взяли за аксиому.

То, что наших спортсменов лишили медалей, дисквалифицировали, – неправомочно. Лишить наших спортсменов медалей без доказательств никто не имеет права», – заявил Свищев.

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