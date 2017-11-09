Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Зубков о высоком уровне соли в допинг-пробах: «Если у «Матч ТВ» есть такая информация, пусть сами отвечают на все вопросы»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Александр Зубков сборная России (бобслей) бобслей

    Двукратный олимпийски чемпион по бобслею Александр Зубков прокомментировал информацию о повышенном содержании соли в его пробах, взятых во время Сочи-2014.

    «У меня пока нет никаких новостей, но я спокоен. Еще раз повторю: я чистый спортсмен, ничего не боюсь и готов ответить на все вопросы, которые интересуют комиссию МОК.

    Адвокаты работают и обоснованно отвечают на все имеющиеся претензии. Надеюсь, что справедливость восторжествует.

    Что касается информации о высоком содержании соли в моей допинг-пробе – я прочитал об этом с удивлением. Если у «Матч ТВ» на руках есть такие документы, то пусть сами отвечают на интересующие вас вопросы», – сказал Зубков.

    У кого, кроме Легкова, есть царапины на допинг-пробах

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться