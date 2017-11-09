Александр Зубков о высоком уровне соли в допинг-пробах: «Если у «Матч ТВ» есть такая информация, пусть сами отвечают на все вопросы»

Двукратный олимпийски чемпион по бобслею Александр Зубков прокомментировал информацию о повышенном содержании соли в его пробах, взятых во время Сочи-2014.

«У меня пока нет никаких новостей, но я спокоен. Еще раз повторю: я чистый спортсмен, ничего не боюсь и готов ответить на все вопросы, которые интересуют комиссию МОК.

Адвокаты работают и обоснованно отвечают на все имеющиеся претензии. Надеюсь, что справедливость восторжествует.

Что касается информации о высоком содержании соли в моей допинг-пробе – я прочитал об этом с удивлением. Если у «Матч ТВ» на руках есть такие документы, то пусть сами отвечают на интересующие вас вопросы», – сказал Зубков.

У кого, кроме Легкова, есть царапины на допинг-пробах