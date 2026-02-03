7

На олимпийской экипировке нейтральных спортсменов из России нет аббревиатуры AIN

На олимпийской форме нейтральных атлетов из России нет аббревиатуры AIN.

Тренер российских саночников Александр Васин рассказал об экипировке, которую спортсмены получили от оргкомитета Олимпиады-2026.

2 февраля саночники Дарья Олесик и Павел Репилов и тренеры-механики Васин и Иван Невмержицкий заселились в олимпийскую деревню. В тот же день они приняли участие в осмотре трассы.

«Нашим спортсменам уже выдали экипировку, в которой они будут ходить все время за исключением самих соревнований.

В нее входят в том числе теплая бело-голубая и флисовая куртки, спортивный костюм, а также белые кроссовки. Надпись AIN (Athlete Individuel Neutre) на одежде отсутствует», – сказал Васин.

«Мы живем в мобильных домах, в каждом доме по два жилых отсека, все удобно, никаких проблем не испытываем.

Мы вместе с коллегой Иваном Невмержицким живем в одном блоке, Павел и Дарья пока живут по одиночке, но к ним подселят попозже наших горнолыжников, которые тоже скоро подъедут на Олимпиаду», — цитирует Васина ТАСС.

Шесть олимпийских деревень на Играх-2026: от «панелек» Милана до «трущоб» Кортины

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
