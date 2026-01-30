Журова о немецкой бобслеистке на OnlyFans: «У нас такое не принято, таких журналов у нас нет»

Журова уверена, что российские спортсмены не пойдут на OnlyFans.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что российские спортсмены не стали бы сниматься обнаженными ради денег.

Олимпийская чемпионка по бобслею немка Лиза Буквиц зарабатывает на OnlyFans ради того, чтобы оплатить себе поездку на Олимпиаду-2026 в Милан.

«В нашей системе управления спортом такого нет, сниматься никто у нас не станет. Во-первых, потому что за «ню» спортсменам не заплатят, если говорить честно. У нас такое не принято, таких журналов у нас нет.

У нас была одна фотосессия в стиле «ню», мы не снимались голыми, но показывали, какие мышцы у конькобежцев, лыжников, которых обычно все видят в комбинезонах. За это нам не платили, это было спортивное издание, сделали потом календарь. Как я уже сказала, за это не заплатят, а потом спортсмен за это еще и получит.

Мне, например, достается до сих пор за съемки в этой фотосессии. Каждый раз кто-то вспоминает, я отвечаю, что мы хотели показать красоту спорта. Спрашивала, почему бодибилдерам можно, а другим спортсменам нельзя. Мне отвечали, что у них, у гимнасток такая специфика в отличие от вас.

Так что у нас точно такая история никаким образом не пройдет. А за границей в критической ситуации можно на этом заработать и на подготовку, и на лечение. Причинами как раз и являются поездка на Олимпиаду, либо сложная ситуация в семье», – рассказала Журова.

