Журова о немецкой бобслеистке на OnlyFans: «У нас такое не принято, таких журналов у нас нет»

Журова уверена, что российские спортсмены не пойдут на OnlyFans.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что российские спортсмены не стали бы сниматься обнаженными ради денег.

Олимпийская чемпионка по бобслею немка Лиза Буквиц зарабатывает на OnlyFans ради того, чтобы оплатить себе поездку на Олимпиаду-2026 в Милан.

«В нашей системе управления спортом такого нет, сниматься никто у нас не станет. Во-первых, потому что за «ню» спортсменам не заплатят, если говорить честно. У нас такое не принято, таких журналов у нас нет.

У нас была одна фотосессия в стиле «ню», мы не снимались голыми, но показывали, какие мышцы у конькобежцев, лыжников, которых обычно все видят в комбинезонах. За это нам не платили, это было спортивное издание, сделали потом календарь. Как я уже сказала, за это не заплатят, а потом спортсмен за это еще и получит.

Мне, например, достается до сих пор за съемки в этой фотосессии. Каждый раз кто-то вспоминает, я отвечаю, что мы хотели показать красоту спорта. Спрашивала, почему бодибилдерам можно, а другим спортсменам нельзя. Мне отвечали, что у них, у гимнасток такая специфика в отличие от вас.

Так что у нас точно такая история никаким образом не пройдет. А за границей в критической ситуации можно на этом заработать и на подготовку, и на лечение. Причинами как раз и являются поездка на Олимпиаду, либо сложная ситуация в семье», – рассказала Журова.

«OnlyFans – лучшее, что могло со мной случиться». Она едет на Олимпиаду на деньги от откровенного аккаунта

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoСветлана Журова
Лиза Буквиц
бобслей
logoсборная Германии жен
logoОлимпийская сборная России
Она угорает или в просто в танке?
Ответ Raphanus
Она угорает или в просто в танке?
Завидует..
Лыжница Чепалова наделала много шума.
Теннисистка Софья Жук, чемпионка юниорского Уимблдона среди девушек завела OnlyFans после завершения карьеры в 2020-х, выкладывает эротический контент.
Елена Куличенко попадала в громкий скандал перед Олимпиадой-2024.

Спортсменки прошлых лет и действующие, которые снимались в ню/эротических фото Playboy Russia, Maxim, СПОРТклуб и подобные
Елизавета Туктамышева (фигурное катание)

Евгения Медведева (фигурное катание)

Татьяна Навка (фигурное катание, олимпийская чемпионка)

Мария Баликоева, Екатерина Боброва и другие фигуристки/теннисистки/лыжницы попадали в подборки Maxim и аналогичных.

Календарь Чемпионы в стиле ню, там были в обнажённом/полуобнажённом виде.

Дарья Клишинa (прыжки в длину) снималась почти обнажённой для мужских журналов.
"Журналов" 🤦🏻‍♂️
Должны работать трезвые водители, но у нас таких нет, у нас все нормальные ребята
Журовой больше заняться нечем?
В СССР вообще секса не было, детей или в капусте находили или аист приносил)
Ответ Alex.K71
В СССР вообще секса не было, детей или в капусте находили или аист приносил)
поиск детей в капусте по данным минсельхоза СССР нецелесообразен в виду высокой степени механизации, моторизации и автоматизации сельского хозяйства, а также отрицательно влияет на урожайность и темпы социалистического строительства.

приношение детей аистом - это миф распространяемый буржуазными элементами и нацеленный на разжигание контрреволюционного движения! до 10 лет лагерей

поэтому следует знать, что при возникновении желания или по показанию участкового врача-терапевта или райисполкома Партии детей можно получить в районном отделении Всесоюзной Ленинской Комсомольской организации! любые другие виды получения детей на руки классифицируются уголовным кодексом СССР как кустарщина или контрабанда - такие дети подлежат конфискации в пользу государства и отправляются на экспорт в молодые развивающиеся социалистические страны. так-то!
