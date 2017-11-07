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    В допинг-пробах Зубкова и Воеводы с Сочи-2014 содержится больше всего соли среди российских спортсменов

    Теги Сочи-2014 допинг Александр Зубков Алексей Воевода сборная России (бобслей) бобслей Ричард Макларен

    В допинг-пробах Александра Зубкова и Алексея Воеводы с Олимпиады-2014 в Сочи было обнаружено наибольшее количество соли среди всех российских спортсменов.

    Зубков, закодированный в докладе Макларена под номером А1000, сдал пробу номер 2889141, в которой уровень соли составляет 18,8 грамм на литр, что является наиболее высоким показателем из всех обследованных проб.

    Проба была сдана 23 февраля 2014 года, в день заездов четверок на Олимпиаде в Сочи.

    Воевода, закодированный под номером А0947, сдал пробу номер 2889136, в которой уровень соли составляет 18,5 грамма на литр, что является вторым по концентрации показателем из всех обследованных проб.

    Проба была сдана 17 февраля 2014 года, в день заездов двоек на Олимпиаде в Сочи.

    Верхняя граница физиологической нормы соли в моче составляет 10,1 грамма на литр. Соответственно показатели бобслеистов рассматриваются обвинением как ненормальные для лиц этого возраста, проживающих в данном регионе Земли.

    У кого, кроме Легкова, есть царапины на допинг-пробах

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