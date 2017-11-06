Слушания в МОК по бобслеистам, скелетонистам и конькобежцам длились более шести часов. Сегодня решение оглашено не будет

Спортивный юрист Артем Пацев сообщил, что в Лозанне в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) завершились слушания по делам российских бобслеистов, скелетонистов и конькобежцев.

«Слушания по делам российских спортсменов состоялись, решений в понедельник не будет», – сказал Пацев.

Заседание комиссии под руководством Денис Освальда о возможном нарушении допинговых правил российскими спортсменами в Сочи-2014 длилось более шести часов.

На слушаниях присутствовали президент Федерации бобслея России Александр Зубков, завоевавший на Олимпиаде-2014 два золота, а также российские конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина.

Кроме того, сегодня были рассмотрены дела олимпийского чемпиона в скелетоне Александра Третьякова, бронзовой медалистки Игр-2014 Елены Никитиной, а также Ольги Потылицыной, Марии Орловой и завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой.

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