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    Слушания в МОК по бобслеистам, скелетонистам и конькобежцам длились более шести часов. Сегодня решение оглашено не будет

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России (коньки) Александр Зубков сборная России жен (коньки) Александр Третьяков сборная России (бобслей) сборная России жен (бобслей) Артем Пацев Ольга Фаткулина Александр Румянцев сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) Ольга Потылицына Мария Орлова Ольга Стульнева Елена Никитина Денис Освальд

    Спортивный юрист Артем Пацев сообщил, что в Лозанне в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) завершились слушания по делам российских бобслеистов, скелетонистов и конькобежцев.

    «Слушания по делам российских спортсменов состоялись, решений в понедельник не будет», – сказал Пацев.

    Заседание комиссии под руководством Денис Освальда о возможном нарушении допинговых правил российскими спортсменами в Сочи-2014 длилось более шести часов.

    На слушаниях присутствовали президент Федерации бобслея России Александр Зубков, завоевавший на Олимпиаде-2014 два золота, а также российские конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина.

    Кроме того, сегодня были рассмотрены дела олимпийского чемпиона в скелетоне Александра Третьякова, бронзовой медалистки Игр-2014 Елены Никитиной, а также Ольги Потылицыной, Марии Орловой и завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой.

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