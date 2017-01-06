На чемпионате Европы по санному спорту в немецком Кенигзе прошли заезды мужчин. Семен Павличенко выиграл золото.

Санный спорт

Чемпионат Европы

Кенигзе, Германия

Мужчины



1. Семен Павличенко (Россия) – 1.38,363

2. Ральф Палик (Германия) – 0,248

3. Вольфганг Киндл (Австрия) – 0,460

4. Феликс Лох (Германния) – 0,525

5. Роман Репилов (Россия) – 0,542...

7. Степан Федоров (Россия) – 0,821...

18. Александр Горбацевич (Россия) – 1,439...

28. Максим Аравин (Россия) – 2,583