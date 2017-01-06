Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Санный спорт. Чемпионат Европы. Павличенко выиграл золото, Лох – 4-й, Репилов – 5-й

    Теги чемпионат Европы Степан Федоров результаты сборная Германии санный спорт Феликс Лох Семен Павличенко Вольфганг Киндл сборная Австрии сборная России (сани) Максим Аравин Александр Горбацевич Роман Репилов Ральф Палик

    На чемпионате Европы по санному спорту в немецком Кенигзе прошли заезды мужчин. Семен Павличенко выиграл золото.

    Санный спорт

    Чемпионат Европы

    Кенигзе, Германия

    Мужчины

    1. Семен Павличенко (Россия) – 1.38,363
    2. Ральф Палик (Германия) – 0,248
    3. Вольфганг Киндл (Австрия) – 0,460
    4. Феликс Лох (Германния) – 0,525
    5. Роман Репилов (Россия) – 0,542...
    7. Степан Федоров (Россия) – 0,821...
    18. Александр Горбацевич (Россия) – 1,439...
    28. Максим Аравин (Россия) – 2,583

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться