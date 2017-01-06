Санный спорт. Чемпионат Европы. Павличенко выиграл золото, Лох – 4-й, Репилов – 5-й
На чемпионате Европы по санному спорту в немецком Кенигзе прошли заезды мужчин. Семен Павличенко выиграл золото.
Санный спорт
Чемпионат Европы
Кенигзе, Германия
Мужчины
1. Семен Павличенко (Россия) – 1.38,363
2. Ральф Палик (Германия) – 0,248
3. Вольфганг Киндл (Австрия) – 0,460
4. Феликс Лох (Германния) – 0,525
5. Роман Репилов (Россия) – 0,542...
7. Степан Федоров (Россия) – 0,821...
18. Александр Горбацевич (Россия) – 1,439...
28. Максим Аравин (Россия) – 2,583
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