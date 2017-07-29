Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит вечерняя квалификационная сессия по плаванию.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Вечерняя сессия

Женщины

50 м, брасс

Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал со вторым временем (29,73), ее соотечественница Наталья Иванеева показала 11-й результат (30,82) и не смогла пройти в следующую стадию. Первое время – у американки Лилии Кинг (29,60).

50 м, вольный стиль

Шведская пловчиха Сара Шестрем установила мировой рекорд (23,67). Белоруска Александра Герасименя вышла в финал с 8-м временем (24,59).

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.