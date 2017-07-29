Плавание. Чемпионат мира. Ефимова вышла в финал, Шестрем установила мировой рекорд и другие результаты
Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит вечерняя квалификационная сессия по плаванию.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Вечерняя сессия
Женщины
50 м, брасс
Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал со вторым временем (29,73), ее соотечественница Наталья Иванеева показала 11-й результат (30,82) и не смогла пройти в следующую стадию. Первое время – у американки Лилии Кинг (29,60).
50 м, вольный стиль
Шведская пловчиха Сара Шестрем установила мировой рекорд (23,67). Белоруска Александра Герасименя вышла в финал с 8-м временем (24,59).
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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