Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Плавание. Чемпионат мира. Ефимова вышла в финал, Шестрем установила мировой рекорд и другие результаты

    Теги плавание результаты чемпионат мира сборная России жен Юлия Ефимова рекорды сборная США жен сборная Швеции жен Сара Шестрем Александра Герасименя сборная Беларуси жен Наталья Иванеева Лилия Кинг

    Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит вечерняя квалификационная сессия по плаванию.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Вечерняя сессия

    Женщины

    50 м, брасс

    Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал со вторым временем (29,73), ее соотечественница Наталья Иванеева показала 11-й результат (30,82) и не смогла пройти в следующую стадию. Первое время – у американки Лилии Кинг (29,60).

    50 м, вольный стиль

    Шведская пловчиха Сара Шестрем установила мировой рекорд (23,67). Белоруска Александра Герасименя вышла в финал с 8-м временем (24,59).

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться