Водное поло. Кубок мира. Россия обыграла ЮАР в дивизионе B и другие результаты

Сборная России обыграла ЮАР на Кубке мира по водному поло.

8 апреля прошли очередные матчи дивизиона B мужского Кубка мира по водному поло, где участвует сборная России.

В рамках квалификации россияне обыграли сборные Бразилии и Великобритании и встретятся с командой ЮАР. Это первый турнир для российской сборной после четырехлетнего отстранения.

Кубок мира по водному поло

Дивизион B

Мальта

Квалификационный раунд

9 апреля

Австралия — Сингапур — 27:6

Германия — Гонконг — 34:5

Канада — Португалия — 17:6

Грузия — Словения — 24:7

ЮАР — Россия — 11:31

Бразилия — Казахстан — 15:8

Китай — Турция — 16:13

Черногория — Великобритания — 34:4

Аргентина — Украина — 15:14

Румыния — Мальта — 14:9

Франция — Польша — 29:9

Турнирное положение: Черногория – 9 очков (3 матча), Россия – 9 (3), Румыния — 9 (3), Австралия – 9 (3), Канада – 9 (3), Турция — 7 (3), Германия – 6 (2), Франция – 6 (3), Португалия — 6 (3), Аргентина – 6 (3), Грузия – 5 (3), Китай — 5 (3), Бразилия — 4 (3), Мальта — 3 (3), Украина — 3 (3), Словакия — 3 (2), Словения — 0 (3), Польша – 0 (2), Казахстан — 0 (3), Великобритания — 0 (3), Сингапур — 0 (3), ЮАР — 0 (3), Гонконг — 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По итогам квалификационного раунда 16 команд выйдут в стадию плей-офф. Финалисты дивизиона B получают путевки в финальную стадию Кубка мира, которая пройдет в июле в Сиднее.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Ух ты, крутая новость, только сейчас узнал, что в водном поло допустили. А где можно игру посмотреть?
И где поподробнее про регламент узнать? Сколько игр в дивизионе, где проходят? Вряд ли каждый с каждым, а матч между Россией и Украиной возможен?
В вквидео когда матч начнётся вбейте Россия ЮАР. Там в приоритете сверху прямые трансляции вылезут. Я вчера матч с Британией так нашёл)

А вот нашёл Vital Sport покажет. Вчера кстати много народу матч с британцами смотрели. В районе тысячи - я удивился
Спасибо, вот ещё нашёл информацию:
На турнире сборная России выступает под нейтральным статусом – Neutral Athletes B (NAB). Завтра, 9 апреля, россияне сразятся с командой ЮАР. В турнире принимают участие 23 команды. Согласно регламенту, у каждой сборной есть по три матча с распределением соперников по рейтингу, 16 лучших команд выйдут в 1/8 финала, далее следует классический плей-офф.
жесть.Дорогая редакция , а можно статейку накатать в каких видах спорта( хоть в одиночных , хоть в игровых) нас допустили. Искать самому где и что , ну такое себе. Я лично только узнал про то что наших в водное поло допустили( приятно) спасибо. Хоть оправдайте название сайта, а то как мостовой берет кубок очередной с реалом, или журналист из швеции что то ляпнул ... надоело.
Выступаем под нейтральным флагом
с ЮАР по идее не должно быть проблем, но желательно хорошую разницу мячей набить, чтобы занять место повыше в таблице перед ПО. правда первый показатель при равенстве очков это сила соперников, с которыми пришлось играть, т.е. сколько очков эти соперники смогли сами набрать.
Сейчас на первом месте идем по разнице мячей. Выступаем под нейтральным флагом.
Третью игру подряд выиграли, хорошая тенденция.
С победой наших ребят!
хорошие шансы на Украину в 1/8 попасть
Судя по тому, что Португалия вынесла ЮАР наши парни должны справляться, верим и ждём! А посмотреть можно где-то?
1 четверть - 8:2 в нашу пользу
3 четверть - 23:9 в нашу пользу
итог матча: 31:11 в нашу пользу
завтра стадия плей-офф. ожидаем соперника
Нужна консультация экспертов) какие шансы у нашей сборной на турнире? И вообще, каковы наши позиции в ватерполе? Вроде у нас давно уже не топовая сборная, но хоть какой-то прогресс есть?
