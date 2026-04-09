Водное поло. Кубок мира. Россия обыграла ЮАР в дивизионе B и другие результаты
8 апреля прошли очередные матчи дивизиона B мужского Кубка мира по водному поло, где участвует сборная России.
В рамках квалификации россияне обыграли сборные Бразилии и Великобритании и встретятся с командой ЮАР. Это первый турнир для российской сборной после четырехлетнего отстранения.
Кубок мира по водному поло
Дивизион B
Мальта
Квалификационный раунд
9 апреля
Австралия — Сингапур — 27:6
Германия — Гонконг — 34:5
Канада — Португалия — 17:6
Грузия — Словения — 24:7
ЮАР — Россия — 11:31
Бразилия — Казахстан — 15:8
Китай — Турция — 16:13
Черногория — Великобритания — 34:4
Аргентина — Украина — 15:14
Румыния — Мальта — 14:9
Франция — Польша — 29:9
Турнирное положение: Черногория – 9 очков (3 матча), Россия – 9 (3), Румыния — 9 (3), Австралия – 9 (3), Канада – 9 (3), Турция — 7 (3), Германия – 6 (2), Франция – 6 (3), Португалия — 6 (3), Аргентина – 6 (3), Грузия – 5 (3), Китай — 5 (3), Бразилия — 4 (3), Мальта — 3 (3), Украина — 3 (3), Словакия — 3 (2), Словения — 0 (3), Польша – 0 (2), Казахстан — 0 (3), Великобритания — 0 (3), Сингапур — 0 (3), ЮАР — 0 (3), Гонконг — 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По итогам квалификационного раунда 16 команд выйдут в стадию плей-офф. Финалисты дивизиона B получают путевки в финальную стадию Кубка мира, которая пройдет в июле в Сиднее.
И где поподробнее про регламент узнать? Сколько игр в дивизионе, где проходят? Вряд ли каждый с каждым, а матч между Россией и Украиной возможен?
А вот нашёл Vital Sport покажет. Вчера кстати много народу матч с британцами смотрели. В районе тысячи - я удивился
На турнире сборная России выступает под нейтральным статусом – Neutral Athletes B (NAB). Завтра, 9 апреля, россияне сразятся с командой ЮАР. В турнире принимают участие 23 команды. Согласно регламенту, у каждой сборной есть по три матча с распределением соперников по рейтингу, 16 лучших команд выйдут в 1/8 финала, далее следует классический плей-офф.
завтра стадия плей-офф. ожидаем соперника