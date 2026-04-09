Водное поло. Кубок мира. Россия обыграла ЮАР в дивизионе B и другие результаты

Сборная России обыграла ЮАР на Кубке мира по водному поло.

8 апреля прошли очередные матчи дивизиона B мужского Кубка мира по водному поло, где участвует сборная России.

В рамках квалификации россияне обыграли сборные Бразилии и Великобритании и встретятся с командой ЮАР. Это первый турнир для российской сборной после четырехлетнего отстранения.

Кубок мира по водному поло

Дивизион B

Мальта

Квалификационный раунд

9 апреля

Австралия — Сингапур — 27:6

Германия — Гонконг — 34:5

Канада — Португалия — 17:6

Грузия — Словения — 24:7

ЮАР — Россия — 11:31

Бразилия — Казахстан — 15:8

Китай — Турция — 16:13

Черногория — Великобритания — 34:4

Аргентина — Украина — 15:14

Румыния — Мальта — 14:9

Франция — Польша — 29:9

Турнирное положение: Черногория – 9 очков (3 матча), Россия – 9 (3), Румыния — 9 (3), Австралия – 9 (3), Канада – 9 (3), Турция — 7 (3), Германия – 6 (2), Франция – 6 (3), Португалия — 6 (3), Аргентина – 6 (3), Грузия – 5 (3), Китай — 5 (3), Бразилия — 4 (3), Мальта — 3 (3), Украина — 3 (3), Словакия — 3 (2), Словения — 0 (3), Польша – 0 (2), Казахстан — 0 (3), Великобритания — 0 (3), Сингапур — 0 (3), ЮАР — 0 (3), Гонконг — 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По итогам квалификационного раунда 16 команд выйдут в стадию плей-офф. Финалисты дивизиона B получают путевки в финальную стадию Кубка мира, которая пройдет в июле в Сиднее.