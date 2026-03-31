Синхронистка Дорошко: «Наша цель на предстоящий чемпионат Европы – забрать все золото. Других вариантов нет»

Дорошко: цель на предстоящий чемпионат Европы — забрать все золото.

Синхронистка Майя Дорошко заявила, что целью сборной России на чемпионате Европы будет завоевание всех золотых медалей.

На Кубке мира, который завершился в Париже, россиянки завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

«Наша цель на предстоящий чемпионат Европы – забрать все золото. Других вариантов нет», – сказала Дорошко.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 25 июля по 8 августа.