Водное поло. Кубок мира. Россия победила Великобританию в дивизионе B и другие результаты

Сборная России победила Великобританию на Кубке мира по водному поло.

8 апреля прошли очередные матчи дивизиона B мужского Кубка мира по водному поло, где участвует сборная России.

В рамках квалификации россияне сыграют со сборными Бразилии, Великобритании и ЮАР. Это первый турнир для российской команды после четырехлетнего отстранения.

Кубок мира по водному поло

Дивизион B

Мальта

Квалификационный раунд

8 апреля

Великобритания — Россия — 9:21

Украина — Гонконг — 24:7

Грузия — Бразилия — 17:15

Китай — Австралия — 12:16

Португалия — Польша — 26:7

Румыния — ЮАР — 28:5

Словения — Словакия — 8:13

Турция — Сингапур — 28:7

Аргентина — Черногория — 5:21

Мальта — Казахстан — 19:7

Франция — Канада — 12:13

Турнирное положение: Португалия — 6 очков (2 игры), Черногория – 6 (2), Румыния — 6 (2), Турция — 6 (2), Россия — 6 (2), Канада — 6 (2), Австралия – 6 (2), Франция – 3 (2), Мальта — 3 (2),Германия — 3 (1), Китай — 3 (2), Аргентина – 3 (2), Украина — 3 (2), Словакия — 3 (2), Грузия — 2 (2), Бразилия — 1 (2), Словения — 0 (2), Великобритания — 0 (2), Сингапур — 0 (2), Казахстан — 0 (2), Гонконг — 0 (2), ЮАР — 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По итогам квалификационного раунда 16 команд выйдут в стадию плей-офф. Финалисты дивизиона B получают путевки в финальную стадию Кубка мира, которая пройдет в июле в Сиднее.