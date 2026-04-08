Водное поло. Кубок мира. Россия победила Великобританию в дивизионе B и другие результаты

Сборная России победила Великобританию на Кубке мира по водному поло.

8 апреля прошли очередные матчи дивизиона B мужского Кубка мира по водному поло, где участвует сборная России.

В рамках квалификации россияне сыграют со сборными Бразилии, Великобритании и ЮАР. Это первый турнир для российской команды после четырехлетнего отстранения.

Кубок мира по водному поло

Дивизион B

Мальта

Квалификационный раунд

8 апреля

Великобритания — Россия — 9:21

Украина — Гонконг — 24:7

Грузия — Бразилия — 17:15

Китай — Австралия — 12:16

Португалия — Польша — 26:7

Румыния — ЮАР — 28:5

Словения — Словакия — 8:13

Турция — Сингапур — 28:7

Аргентина — Черногория — 5:21

Мальта — Казахстан — 19:7

Франция — Канада — 12:13

Турнирное положение: Португалия — 6 очков (2 игры), Черногория – 6 (2), Румыния — 6 (2), Турция — 6 (2), Россия — 6 (2), Канада — 6 (2), Австралия – 6 (2), Франция – 3 (2), Мальта — 3 (2),Германия — 3 (1), Китай — 3 (2), Аргентина – 3 (2), Украина — 3 (2), Словакия — 3 (2), Грузия — 2 (2), Бразилия — 1 (2), Словения — 0 (2), Великобритания — 0 (2), Сингапур — 0 (2), Казахстан — 0 (2), Гонконг — 0 (2), ЮАР — 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По итогам квалификационного раунда 16 команд выйдут в стадию плей-офф. Финалисты дивизиона B получают путевки в финальную стадию Кубка мира, которая пройдет в июле в Сиднее.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Порвали на британский флаг
Ответ Vamosalaplaya
Порвали на британский флаг
✊✊✊✊
Второй день унижаете Россию в своих таблицах. Вчера счет в матче с бразильцами поставили в их пользу, сегодня Россия — 2 (2) вместо 6(2).
Тщательнее надо, ребята, так недолго в инагенты угодить.
15:6 после третьей четверти
Интересно когда Россия сыграет с Украиной? Я бы посмотрел на это
Ответ Руслан Керимов
Интересно когда Россия сыграет с Украиной? Я бы посмотрел на это
А все увидел.... Не сыграет. Ну и ладно......
Ответ Руслан Керимов
А все увидел.... Не сыграет. Ну и ладно......
Утонули чтоли?
Включил во втором периоде, а тут 5:1
Неплохое начало
7:2 ведем к концу 2 четверти.
Ответ arsenbay
7:2 ведем к концу 2 четверти.
Итог игры - 21:9 в нашу пользу
Играет сборная России в игровом виде спорта. В Европе. С одной из самых антироссийских стран - и ничего. Никаких бойкотов. Так же и в футболе, хоккее и т.д. было бы при соответствующей позиции федераций
Ответ al_medus77
Играет сборная России в игровом виде спорта. В Европе. С одной из самых антироссийских стран - и ничего. Никаких бойкотов. Так же и в футболе, хоккее и т.д. было бы при соответствующей позиции федераций
Это не сборная России.
Россия Британию порвали как пёсик грелку 👍👍👍
Расписание у наших хорошее,можно 3 из 3 брать и сетка будет попроще
Я верно понимаю, что это 2 дивизион?

А почему мы не в высшем?
Ответ Капудастик
Я верно понимаю, что это 2 дивизион? А почему мы не в высшем?
Потому что таков наш уровень, наши уже лет 20 не входят в мировой топ в видном поло.
Ответ Капудастик
Я верно понимаю, что это 2 дивизион? А почему мы не в высшем?
Нейтральный статус. Это нейтральные ватерполисты
