Водное поло. Кубок мира. Россия победила Великобританию в дивизионе B и другие результаты
8 апреля прошли очередные матчи дивизиона B мужского Кубка мира по водному поло, где участвует сборная России.
В рамках квалификации россияне сыграют со сборными Бразилии, Великобритании и ЮАР. Это первый турнир для российской команды после четырехлетнего отстранения.
Кубок мира по водному поло
Дивизион B
Мальта
Квалификационный раунд
8 апреля
Великобритания — Россия — 9:21
Украина — Гонконг — 24:7
Грузия — Бразилия — 17:15
Китай — Австралия — 12:16
Португалия — Польша — 26:7
Румыния — ЮАР — 28:5
Словения — Словакия — 8:13
Турция — Сингапур — 28:7
Аргентина — Черногория — 5:21
Мальта — Казахстан — 19:7
Франция — Канада — 12:13
Турнирное положение: Португалия — 6 очков (2 игры), Черногория – 6 (2), Румыния — 6 (2), Турция — 6 (2), Россия — 6 (2), Канада — 6 (2), Австралия – 6 (2), Франция – 3 (2), Мальта — 3 (2),Германия — 3 (1), Китай — 3 (2), Аргентина – 3 (2), Украина — 3 (2), Словакия — 3 (2), Грузия — 2 (2), Бразилия — 1 (2), Словения — 0 (2), Великобритания — 0 (2), Сингапур — 0 (2), Казахстан — 0 (2), Гонконг — 0 (2), ЮАР — 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По итогам квалификационного раунда 16 команд выйдут в стадию плей-офф. Финалисты дивизиона B получают путевки в финальную стадию Кубка мира, которая пройдет в июле в Сиднее.
Тщательнее надо, ребята, так недолго в инагенты угодить.
Неплохое начало
А почему мы не в высшем?