  Наталья Ищенко: «Хочу поздравить Ромашину с ее дебютом в качестве главного тренера сборной России. Прекрасный результат на Кубке мира»
Наталья Ищенко: «Хочу поздравить Ромашину с ее дебютом в качестве главного тренера сборной России. Прекрасный результат на Кубке мира»

Ищенко поздравила Ромашину с дебютом в качестве главного тренера сборной России.

Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко поздравила Светлану Ромашину с дебютом в качестве главного тренера сборной России. 

На Кубке мира, который завершился в Париже, россиянки завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

«В первую очередь хочу от всей души поздравить команду сборной России по синхронному плаванию, весь тренерский состав и, конечно же, Светлану Ромашину с ее дебютом в качестве главного тренера сборной России. Прекрасный результат: девять медалей, пять из которых — золотые!

Подготовка была невероятно сложной: ограниченное время, обновление состава и программ, которые они продемонстрировали на Кубке мира.

Несмотря на все сложности и ограничения, наша команда остается лидером мирового синхронного плавания. И не только остается лидером, но и активно меняет и вносит новое в наш прекрасный вид спорта.

Я хочу пожелать всем девушкам и тренерскому составу новых успехов, потому что это только начало сезона. Совсем скоро они уезжают на следующий этап Кубка мира. Продолжать радовать нас, преданных болельщиков сборной России по синхронному плаванию, и, конечно же, радовать себя такими прекрасными результатами!» — сказала Ищенко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
