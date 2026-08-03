IShowSpeed позвонил Роналду на стриме, но форвард не взял трубку: «Может, он спит?»

IShowSpeed позвонил Роналду на стриме, но форвард не взял трубку.

IShowSpeed позвонил Криштиану Роналду на стриме, однако форвард не взял трубку.

Стример случайным образом выбирал, кому позвонить во время стрима, и ему выпал Криштиану Роналду. Спид набрал нападающему два раза, однако он не взял трубку.

«Может быть, он спит?» – сказал стример после звонка.

IShowSpeed – американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале более 60 млн подписчиков.

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