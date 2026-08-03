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IShowSpeed позвонил Роналду на стриме, но форвард не взял трубку: «Может, он спит?»
IShowSpeed позвонил Роналду на стриме, но форвард не взял трубку.

IShowSpeed позвонил Криштиану Роналду на стриме, однако форвард не взял трубку.

Стример случайным образом выбирал, кому позвонить во время стрима, и ему выпал Криштиану Роналду. Спид набрал нападающему два раза, однако он не взял трубку.

«Может быть, он спит?» – сказал стример после звонка.

IShowSpeed – американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале более 60 млн подписчиков.

30 бесячих моментов с безумным IShowSpeed на ЧМ. И зачем ФИФА позвала его?

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал IShowSpeed
видео
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoIShowSpeed

Комментарии

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Да просто клал он на тебя.
нет друг, это называется игнор или по твоему блэклист...
Я только, что дозвонился, он, сказал, передай IShowSpeed, что он спит
Он с Морганом был по другой линии
Он просто видел, кто ему звонит...
Хотел на свадьбу напроситься?
Роналду : "##### на ###! И больше сюда не звони придурок".
Роналду догуливает последние деньки свободной жизни. Не трогайте его.
Неймар-то поднял?
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