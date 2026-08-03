IShowSpeed позвонил Роналду на стриме, но форвард не взял трубку: «Может, он спит?»
IShowSpeed позвонил Роналду на стриме, но форвард не взял трубку.
IShowSpeed позвонил Криштиану Роналду на стриме, однако форвард не взял трубку.
Стример случайным образом выбирал, кому позвонить во время стрима, и ему выпал Криштиану Роналду. Спид набрал нападающему два раза, однако он не взял трубку.
«Может быть, он спит?» – сказал стример после звонка.
IShowSpeed – американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале более 60 млн подписчиков.
30 бесячих моментов с безумным IShowSpeed на ЧМ. И зачем ФИФА позвала его?
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал IShowSpeed
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