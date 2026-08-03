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  4. Дзюба о любви к теннису: «Маленьким смотрел матчи Федерера. Все удивляются, что у меня получаются подача, все элементы, хотя я ни одной тренировки не провел»

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Дзюба о любви к теннису: «Маленьким смотрел матчи Федерера. Все удивляются, что у меня получаются подача, все элементы, хотя я ни одной тренировки не провел»
Дзюба о любви к теннису: маленьким смотрел матчи Федерера.

Бывший форвард «Зенита» и «Спартака» Артем Дзюба рассказал о своей любви к теннису.

Напомним, Дзюба участвует в турнире по медийному теннису Лига Ставок Теннисный клуб. В турнире принимают участие известные представители спорта, шоу-бизнеса и медиа. Они выступают в паре с профессиональными теннисистами. 37-летний нападающий играет с теннисисткой Дарьей Назаркиной.

– Ты был очень рад, когда тебя сюда позвали. Откуда любовь к теннису?

– Из-за Роджера Федерера. Маленьким смотрел «Евроспорт». Когда пришел играть, все удивлялись, что у меня получается подача, все элементы, хотя я ни одной тренировки не провел. Просто люблю теннис.

– Самый крутой соперник, которого ты обыгрывал?

– Тренеров каких-то теннисных клубов. Это было круто. С Кареном Хачановым в паре обыграли двух тренеров, – сказал Дзюба.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Лига Спорта»
logoКарен Хачанов
logoЗенит
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСпартак
logoРоджер Федерер
logoАртем Дзюба
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Комментарии

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ОтветАлександр Мостовой эксперт
мастер на все руки
Футбольный человек, талантлив во всем
Артёмка явно лукавит — явно же смотрел игры Шараповой и в такт ей пытался тренировать подачи
Футболисты (в любительском формате - разумеется!) оочень хороши в теннис. Многократно в этом убеждались. Они "правильно" смотрят на мяч, правильно к нему подходят. Ну и в теннисной беготне они супер. Плюс хорошая общая физуха - и подача, и мяч с отскока летит отлично!
Каким маленьким он его смотрел, когда Роджер его ровесник?
Ответshamshor
Каким маленьким он его смотрел, когда Роджер его ровесник?
Федерер на 7 лет старше.
Ответshamshor
Каким маленьким он его смотрел, когда Роджер его ровесник?
он про рост
дада, артем, ты просто от природы все умеешь и знаешь.
А эти все сейчас с нами в этой комнате?
Настало время прохладных историй
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