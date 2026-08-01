Александр Гришин: «ЦСКА однозначно фаворит в матче с «Крыльями». У армейцев сейчас самый хороший и самый легкий график»

Александр Гришин: ЦСКА однозначно фаворит в матче с «Крыльями».

Главный тренер ФК «Банка», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что армейцы фавориты в матче против «Крыльев Советов».

ЦСКА примет «Крылья Советов» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ Арене». Начало матча – в 16:15 (мск).

– ЦСКА выглядит явным фаворитом в матче с «Крыльями»?

– Конечно. Армейцы играют дома, они однозначно фавориты и обязаны набрать три очка, хоть самарцы и неплохо сыграли с «Динамо».

У армейцев сейчас самый хороший и самый легкий график, в первые шесть турах они совсем не играют с лидерами. Сейчас нужно набрать максимум очков, потому что в играх с лидерами чемпионата будет намного тяжелее, – сказал Гришин.