Ларин о словах Аршавина, что некоторые футболисты РПЛ играют не из-за качеств, а из-за лимита: «Такая позиция – проблема всего нашего проффутбола!»

Николай Ларин высказался о словах Андрея Аршавина про лимит на легионеров.

Бывший директор академии «Чертаново», руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин высказался о словах Андрея Аршавина о лимите на легионеров в РПЛ.

Ранее Аршавин заявил: «Поспелов вышел. Ты знаешь такую фамилию? Из-за того, что ввели лимит на одного игрока, уже человек 14 из 16 команд играли не потому, что они хороши и заслужили, а из-за лимита. На их месте играли бы другие легионеры».

«Андрей Аршавин на примере, вышедшего на замену Владислава Поспелова, обозначил свою позицию, что из-за нового лимита вместо 16 легионеров, теперь играют слабые россияне.

Самая страшная фраза Андрея: «На их месте играли бы другие легионеры». Понимаете? Просто другие легионеры. То есть главное – легионеры! Такая позиция – это проблема всего нашего проффутбола!

Идолопоклонство перед иностранцами. Я в корне не согласен с этим. Такой посыл от именитого футболиста, которого слушает вся страна на разных площадках, неправильный.

Я считаю, что наоборот, вместо очередных непонятных 16 легионеров играют, как минимум, такие же россияне, а то и сильнее.

Вот, например, как дебютировал в «Оренбурге» Андрей Касаджиков – оформил гол + пас.

И как пример – игра Камано за «Сочи» в прошлом сезоне. Послушайте комментатора и посмотрите на Игоря Осинькина.

Еще игрок «Факела» Акселя Гнапи в прошедшем туре! Как такие игроки попадают в наш чемпионат? Как бороться с такими легионерами, как не лимитом?

Лимит не против сильных легионеров. Лимит – против слабых легионеров, которых очень много. Лимит – против тех, кто их привозит, и против тех, кто способствует их попаданию на поле.

Я буду за полную отмену лимита, когда клубы будут частными. Без денег бюджета и без денег крупных корпораций. А пока, не обессудьте! За российские деньги – дорогу российским игрокам.

Кстати, «Балтика» с Поспеловым обыграла во втором туре «Динамо»!

Разве наш чемпионат стал менее интересным из-за того, что на 16 легионеров стало меньше на поле? Да никто и не заметил», – написал Ларин.