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  4. Ларин о словах Аршавина, что некоторые футболисты РПЛ играют не из-за качеств, а из-за лимита: «Такая позиция – проблема всего нашего проффутбола!»

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Ларин о словах Аршавина, что некоторые футболисты РПЛ играют не из-за качеств, а из-за лимита: «Такая позиция – проблема всего нашего проффутбола!»
Николай Ларин высказался о словах Андрея Аршавина про лимит на легионеров.

Бывший директор академии «Чертаново», руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин высказался о словах Андрея Аршавина о лимите на легионеров в РПЛ.

Ранее Аршавин заявил: «Поспелов вышел. Ты знаешь такую фамилию? Из-за того, что ввели лимит на одного игрока, уже человек 14 из 16 команд играли не потому, что они хороши и заслужили, а из-за лимита. На их месте играли бы другие легионеры».

«Андрей Аршавин на примере, вышедшего на замену Владислава Поспелова, обозначил свою позицию, что из-за нового лимита вместо 16 легионеров, теперь играют слабые россияне.

Самая страшная фраза Андрея: «На их месте играли бы другие легионеры». Понимаете? Просто другие легионеры. То есть главное – легионеры! Такая позиция – это проблема всего нашего проффутбола!

Идолопоклонство перед иностранцами. Я в корне не согласен с этим. Такой посыл от именитого футболиста, которого слушает вся страна на разных площадках, неправильный.

Я считаю, что наоборот, вместо очередных непонятных 16 легионеров играют, как минимум, такие же россияне, а то и сильнее.

Вот, например, как дебютировал в «Оренбурге» Андрей Касаджиков – оформил гол + пас.

И как пример – игра Камано за «Сочи» в прошлом сезоне. Послушайте комментатора и посмотрите на Игоря Осинькина.

Еще игрок «Факела» Акселя Гнапи в прошедшем туре! Как такие игроки попадают в наш чемпионат? Как бороться с такими легионерами, как не лимитом?

Лимит не против сильных легионеров. Лимит – против слабых легионеров, которых очень много. Лимит – против тех, кто их привозит, и против тех, кто способствует их попаданию на поле.

Я буду за полную отмену лимита, когда клубы будут частными. Без денег бюджета и без денег крупных корпораций. А пока, не обессудьте! За российские деньги – дорогу российским игрокам.

Кстати, «Балтика» с Поспеловым обыграла во втором туре «Динамо»!

Разве наш чемпионат стал менее интересным из-за того, что на 16 легионеров стало меньше на поле? Да никто и не заметил», – написал Ларин.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Николая Ларина
лимит на легионеров
logoДинамо Москва
logoЧертаново
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoChertanovo
logoФакел
logoСочи
logoАндрей Аршавин
logoФрансуа Камано
logoАксель Гнапи
Николай Ларин
logoИгорь Осинькин
logoОренбург
logoWinline Медиалига
logoАндрей Касаджиков
logoБалтика

Комментарии

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Поддержу Аршавина
Так это не позиция, а истина.
Слабых легионеров допускать нельзя, а слабых россиян, цена которых при лимите выросла - вполне можно! 🤣
ОтветEvgen Vynokurov
Слабых легионеров допускать нельзя, а слабых россиян, цена которых при лимите выросла - вполне можно! 🤣
К тому же с ними легче найти общий язык в финансовом вопросе, объяснить что их миллионы не вполне их заслуга, и вообще деньги эти кто надо выделяет. А потом на публику аппелировать тем, что мол деньги бюджетные, значит должны на местных миллионеров тратиться. Удобная схема.
ОтветEvgen Vynokurov
Слабых легионеров допускать нельзя, а слабых россиян, цена которых при лимите выросла - вполне можно! 🤣
Слабые россияне это какие? Пацаны возрасте до 22 лет? И вы их сравниваете снегами у которых 2-3 сотни матчей на высшем уровне? Вы серьёзно? Это как спелые бананы сравнивать с зелёными персиками говорить, что персик 💩, а не фрукт.
И в чем Ларин не прав? Не понимаю этих стенаний по лимиту. На поле 7 легов, если вы не способны вырастить своего игрока, то кто виноват. Аршавин же в Зените и отвечает за академию. Где результаты? Может надо делом заниматься, а не тиктоки снимать?
Ответmorito
И в чем Ларин не прав? Не понимаю этих стенаний по лимиту. На поле 7 легов, если вы не способны вырастить своего игрока, то кто виноват. Аршавин же в Зените и отвечает за академию. Где результаты? Может надо делом заниматься, а не тиктоки снимать?
Во всем неправ. Играть должны лучшие.
А так, играют не лучшие, а те, кто вписывается. Неужели не понимаете? Падает конкуренция => падают требования к себе у игрока.
При этом происходит рост стоимости игроков и их зп
ОтветShuhratKL
Во всем неправ. Играть должны лучшие. А так, играют не лучшие, а те, кто вписывается. Неужели не понимаете? Падает конкуренция => падают требования к себе у игрока. При этом происходит рост стоимости игроков и их зп
Нет, не понимаю, что мешает клубам растить конкурентных игроков, не понимаю зачем нужны импортные пассажирам типа Джона дурана или как там его, не понимаю зачем болеть за клуб, если в нем нет не то что своих воспитанников, а хотя бы российских. А их и не будет, если отменят лимит.
Галицкий уже проверил теорию с 11 воспитанниками на поле-не надо нам такого.
А Ларин это не тот который в Динамо играл? да нет конечно, ему бы уже за 80 было.
Как будто все легионеры высококачественные. Алипы, Рябчуки, Дркушичи, Леваи и левые Жоао Викьоры всякие это же прямо супертопы. Без них же никак. О полном запрете никто не говорит. Просто края видеть надо, а клубы в погоне распилами их не видят уде.
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