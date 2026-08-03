Главный тренер 2Drots Шама пропустит матч против «Шумбрата» в Кубке России из-за учебы в Академии РФС

Тренер 2D Шама пропустит матч с «Шумбратом» в Кубке из-за учебы в Академии РФС.

Главный тренер 2Drots Шамиль Курбанов сообщил, что пропустит матч с «Шумбратом» во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России из-за обучения в Академии РФС.

«Просто боль! Я не смогу присутствовать на матче с «Шумбратом» в Саранске. В связи с учебой в Академии РФС на лицензию B-UEFA. 10, 11, 12 августа я должен быть на обучении.



Я, конечно, очень расстроен, но таковы правила. Команду готовить в любом случае я могу сейчас, и в штабе не сомневаюсь. Будем дистанционно, значит, управлять», – сказал Шама.

2Drots сыграет с «Шумбратом» во 2-м раунде Пути регионов Кубка России. Матч пройдет в Саранске на «Мордовия Арене» с 11 по 13 августа.

2Drots легко прошли раунд Кубка: стример отыграл 18 минут, Кудряшов провел прощальный матч

2Drots сыграет с «Шумбратом» на «Мордовия Арене»! Расписание медиаклубов во втором раунде Кубка России