«Амкал» сделал предложение Заболотному: «Мы очень хотим, чтобы он присоединился к нашей команде»

«Амкал» сделал предложение Антону Заболотному.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико заявил, что клуб сделал предложение экс-форварду «Спартака» Антону Заболотному.

«Мы действительно связывались. Сделали предложение агенту Антона. Мы бы очень хотели, чтобы он присоединился к нашей команде. Мы прекрасно пообщались. Услышали, что они хотят, сделали свое предложение.

Ждем решение Антона и его команды. Не знаю, какие предложения были от других команд. Я понимаю, что они есть. Это абсолютно нормальная конкурентная среда. Вопрос того, что ближе Антону и его представителям», – сказал президент «Амкала».

Напомним, в апреле Заболотный провалил допинг-тест, после чего был отстранен от соревнований. Однако 30 апреля санкции были отменены. В мае РУСАДА провело повторное тестирование, но решение по его делу пока не принято.

Ранее сообщалось об интересе к 35-летнему форварду от клубов WINLINE Медиалиги.

В мае спортивный директор «Амкала» Валех Сафаров заявлял , что клуб сделает предложение Заболотному.

В Медиалиге в составе СКА уже выступает отстраненный от профессиональных соревнований за ставки форвард Владимир Писарский.