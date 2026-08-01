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  4. «Амкал» сделал предложение Заболотному: «Мы очень хотим, чтобы он присоединился к нашей команде»

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«Амкал» сделал предложение Заболотному: «Мы очень хотим, чтобы он присоединился к нашей команде»
«Амкал» сделал предложение Антону Заболотному.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико заявил, что клуб сделал предложение экс-форварду «Спартака» Антону Заболотному.

«Мы действительно связывались. Сделали предложение агенту Антона. Мы бы очень хотели, чтобы он присоединился к нашей команде. Мы прекрасно пообщались. Услышали, что они хотят, сделали свое предложение.

Ждем решение Антона и его команды. Не знаю, какие предложения были от других команд. Я понимаю, что они есть. Это абсолютно нормальная конкурентная среда. Вопрос того, что ближе Антону и его представителям», – сказал президент «Амкала».

Напомним, в апреле Заболотный провалил допинг-тест, после чего был отстранен от соревнований. Однако 30 апреля санкции были отменены. В мае РУСАДА провело повторное тестирование, но решение по его делу пока не принято.

Ранее сообщалось об интересе к 35-летнему форварду от клубов WINLINE Медиалиги.

В мае спортивный директор «Амкала» Валех Сафаров заявлял, что клуб сделает предложение Заболотному.

В Медиалиге в составе СКА уже выступает отстраненный от профессиональных соревнований за ставки форвард Владимир Писарский.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Микеле Антонова
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАнтон Заболотный
logoСпартак
logoWinline Медиалига

Комментарии

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Всё таки Медиафутбол выполняет не менее важную функцию : мягкое завершение карьеры футболиста ,когда нет интенсивных тренировок и можно помимо футбола заниматься остальными вещами .
С точки зрения медийности Заболотный вообще в порядке. Да и отношение к делу всегда у него было на уровне, очень старался, насколько талант позволял...
Ответmit-byer
С точки зрения медийности Заболотный вообще в порядке. Да и отношение к делу всегда у него было на уровне, очень старался, насколько талант позволял...
Не убавить , не прибавить!👍
Антон, развали их)
Какой медиафутбол, ему ещё в Факел возвращаться
Ну хоть тут золотой мяч москвы возьмет
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