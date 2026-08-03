Жена Смолова: «Прохожий сказал Федору: «Вам надо было забивать». Почему люди считают, что имеют право так делать? Это просто отвратительно»

Жена Смолова: прохожий сказал Федору: «Надо было забивать». Это отвратительно.

Супруга бывшего нападающего сборной России Федора Смолова Карина Истомина высказалась о негативных комментариях про незабитый пенальти своего мужа на ЧМ-2018.

«Вчера была мерзопакостная ситуация. Мы шли с ребенком и мужем по улице, нам навстречу шла пара. И парень вслед моему мужу сказал: «Ой, вам надо было все-таки забивать». Это была отсылка к незабитому пенальти на чемпионате мира в 2018 году. Такое часто повторяется. Это просто отвратительно.

Я не понимаю, почему люди считают нормальным вот так подходить на улице. Я не говорю про интернет, там совсем все очень плохо. Но эти мужчины имеют наглость подходить или кричать что-то такое вслед. Я не знаю, на что они надеются.

Мне кажется, если бы я так шла по улице и мой партнер, парень, друг или муж что-то такое крикнул вслед другому человеку, мне было бы так стыдно. Это стыдобище. Я вообще не понимаю этих мужчин.

Я до сих пор не понимаю, когда я выкладываю что-то с мужем и мне пишут в комментариях про этот пенальти. Это было в 2018 году. Это было 8 лет назад. Это было две жизни назад. Это было до ковида. Это было так давно. Почему это продолжают вспоминать? Почему люди думают, что они имеют право подходить на улице и говорить свое мнение, о котором их никто не спрашивал. Вопрос риторический.

Я редко высказываюсь на эти темы, потому что терпеть не могу, когда это форсится в спортивных пабликах, так как там максимально тяжелая аудитория для меня, у которой эмоционального интеллекта не так много, как хотелось бы», – сказала Истомина.