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  4. Жена Смолова: «Прохожий сказал Федору: «Вам надо было забивать». Почему люди считают, что имеют право так делать? Это просто отвратительно»

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Жена Смолова: «Прохожий сказал Федору: «Вам надо было забивать». Почему люди считают, что имеют право так делать? Это просто отвратительно»
Жена Смолова: прохожий сказал Федору: «Надо было забивать». Это отвратительно.

Супруга бывшего нападающего сборной России Федора Смолова Карина Истомина высказалась о негативных комментариях про незабитый пенальти своего мужа на ЧМ-2018.

«Вчера была мерзопакостная ситуация. Мы шли с ребенком и мужем по улице, нам навстречу шла пара. И парень вслед моему мужу сказал: «Ой, вам надо было все-таки забивать». Это была отсылка к незабитому пенальти на чемпионате мира в 2018 году. Такое часто повторяется. Это просто отвратительно.

Я не понимаю, почему люди считают нормальным вот так подходить на улице. Я не говорю про интернет, там совсем все очень плохо. Но эти мужчины имеют наглость подходить или кричать что-то такое вслед. Я не знаю, на что они надеются.

Мне кажется, если бы я так шла по улице и мой партнер, парень, друг или муж что-то такое крикнул вслед другому человеку, мне было бы так стыдно. Это стыдобище. Я вообще не понимаю этих мужчин.

Я до сих пор не понимаю, когда я выкладываю что-то с мужем и мне пишут в комментариях про этот пенальти. Это было в 2018 году. Это было 8 лет назад. Это было две жизни назад. Это было до ковида. Это было так давно. Почему это продолжают вспоминать? Почему люди думают, что они имеют право подходить на улице и говорить свое мнение, о котором их никто не спрашивал. Вопрос риторический.

Я редко высказываюсь на эти темы, потому что терпеть не могу, когда это форсится в спортивных пабликах, так как там максимально тяжелая аудитория для меня, у которой эмоционального интеллекта не так много, как хотелось бы», – сказала Истомина.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети Карины Истоминой
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Карина Истомина

Комментарии

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Потому что, надо было забивать...
Ответporosenochek
Потому что, надо было забивать...
Твой комментарий лучший
Ответporosenochek
Потому что, надо было забивать...
А почему он не забил то?
Фернандесу никто смазанный пенальти не вспоминает. Потому что не забить пенальти это нормально, а не забить пенальти, как Смолов, это позор навсегда. Кстати, если послушать студию Игнашевича с Мостовым, то партнеры по команде тоже не поняли этот бросок Джордана.
ОтветCarver
Фернандесу никто смазанный пенальти не вспоминает. Потому что не забить пенальти это нормально, а не забить пенальти, как Смолов, это позор навсегда. Кстати, если послушать студию Игнашевича с Мостовым, то партнеры по команде тоже не поняли этот бросок Джордана.
Фернандесу не вспоминают потому, что он до этого 120 минут отпахал и головой замкнул в овертайме
А не как свежий Феденька - вышел пук-среньк показать
ОтветRonny92
Фернандесу не вспоминают потому, что он до этого 120 минут отпахал и головой замкнул в овертайме А не как свежий Феденька - вышел пук-среньк показать
Тем более Фернандес никогда не бил пенальти, и даже ударом не отличался. Удивительно что его назначили вообще, незабитый Фернандесем пенальти этот вина штаба. Слова Черчесова про то, что били те у кого были силы выглядели странно
"Супруга бывшего нападающего сборной России Федора Смолова Карина Истомина"
Капец у неё титул, как у императрицы)
ОтветРубин2003
"Супруга бывшего нападающего сборной России Федора Смолова Карина Истомина" Капец у неё титул, как у императрицы)
Дейнерис Бурейрожденная из Дома Таргариенов. Первая Своего Имени. Неопалимая. Королева Ройнаров, Андалов и Первых Людей. Защитница Семи Королевств и Владычица Драконьего Камня. Королева Миэрина и Кхалиси Травяного Моря. Разбивающая Оковы Матерь Драконов.
ОтветРубин2003
"Супруга бывшего нападающего сборной России Федора Смолова Карина Истомина" Капец у неё титул, как у императрицы)
Фууу, позорище....
Почему к ним на улице подходят она не понимает))) а почему твой муж на улице людей избивает?- позорище
Скажи спасибо, что в рожу не плюнул. Видно прохожий спокойный и адекватный человек.
ОтветКрасная стрела
Скажи спасибо, что в рожу не плюнул. Видно прохожий спокойный и адекватный человек.
А мог и укусить.))
ОтветИван Петров
А мог и укусить.))
тут даже Суарес кусать откажется, все-таки здоровье беречь надо
Почему жены и подруги футболистов считают себя дофига важными,это отвратительно.
ОтветRurik Gislasson
Почему жены и подруги футболистов считают себя дофига важными,это отвратительно.
Согласен. Даже мерзко. А самомнение...
ОтветRurik Gislasson
Почему жены и подруги футболистов считают себя дофига важными,это отвратительно.
Потому что,ей ещё жёны других футболистов высказывают
То есть когда ее муж на своем подкасте перемывает всем кости - это ок. Когда ее мужу что-то пишут - это "совсем все очень плохо". Ясно-понятно.
Хамить и грубить допустим не нужно, тем более при ребенке.
Но если слова переданы верно, то вроде ничего такого он не сказал. Мужик просто выразил свою боль, да чего уж там, всего поколения болельщиков. И он имеет сказать такое полное право, потому что тогда все они поддерживали сборную и твоего мужа так, как может тебе и за всю жизнь не придется
ОтветPeter Parker
Хамить и грубить допустим не нужно, тем более при ребенке. Но если слова переданы верно, то вроде ничего такого он не сказал. Мужик просто выразил свою боль, да чего уж там, всего поколения болельщиков. И он имеет сказать такое полное право, потому что тогда все они поддерживали сборную и твоего мужа так, как может тебе и за всю жизнь не придется
Это боль многих поколений, лично я с 1986г ждал, когда наши в следующий раз выйдут из группы на ЧМ, но конкретно первые 8 лет - выйдут и выиграют турнир. Я ждал с 11ти лет, а дождался когда ребёнку был 21 год
ОтветPeter Parker
Хамить и грубить допустим не нужно, тем более при ребенке. Но если слова переданы верно, то вроде ничего такого он не сказал. Мужик просто выразил свою боль, да чего уж там, всего поколения болельщиков. И он имеет сказать такое полное право, потому что тогда все они поддерживали сборную и твоего мужа так, как может тебе и за всю жизнь не придется
какая боль? Выход в четвертьфинал? Ты не прифигел ли большего требовать? Вы вообще фигачили сборную и Черчесова в отставку до ЧМ гнали, вы не заслуживаете что бы вам что-то давали и перед вами отчитывались. А то получается будем только критиковать, оскорблять и требовать, поддержки когда она нужна никакой. Зачем такие болельщики нужны?
Ну малоизвестная женщина почему-то может высказываться в прессе, а почему народ не может предъявить Смолову? Это часть профессии как бы. Если футболист не несёт ответственность перед народом, то пусть и получает среднюю зп
Жена Смолова: «Прохожий сказал Федору: «Вам надо было забивать»
А Федору послышалось,вам надо избивать...
ОтветСергей Круг
Жена Смолова: «Прохожий сказал Федору: «Вам надо было забивать» А Федору послышалось,вам надо избивать...
Прохожий сказал Федору: «Вас надо было избивать"
.... нууу чтобы этого не было - надо было забивать)
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