Ларин о словах Аршавина, что Глушенков был не готов в матче с «Акроном»: «А против «Оренбурга» больше 90 минут сыграл. Вот это недельный цикл подготовки! Фантастика!»

Ларин о словах Аршавина, что Глушенков был не готов в матче с «Акроном».

Бывший директор академии «Чертаново », руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин высказался о словах Андрея Аршавина о том, что хавбек «Зенита » Максим Глушенков был не готов в матче против «Акрона » в 1-м туре РПЛ .

Ранее Аршавин прокомментировал замену Глушенкова в перерыве матча с «Акроном»: «Зенит» же перешел на 4-4-2. Аугусто всегда, когда выходил, проявлял себя как человек, который точно не хочет сидеть в глухом запасе. Ты ведешь 3:0, у тебя есть возможность сыграть 4-4-2. Глушенков не готов, поэтому это вообще беспроигрышный вариант».

«Неделю назад Глушенков был не готов и его заменили в перерыве при счете 3:0. А сегодня больше 90 минут сыграл. Вот это недельный цикл подготовки! Фантастика!



Видели, как он вместо того, чтобы забить четвертый, хотел поддержать Мостового пасом на гол? Так играют те, кто в «Барсе» 10-15 лет отыграли», – написал Ларин.