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  4. Ларин о словах Аршавина, что Глушенков был не готов в матче с «Акроном»: «А против «Оренбурга» больше 90 минут сыграл. Вот это недельный цикл подготовки! Фантастика!»

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Ларин о словах Аршавина, что Глушенков был не готов в матче с «Акроном»: «А против «Оренбурга» больше 90 минут сыграл. Вот это недельный цикл подготовки! Фантастика!»
Ларин о словах Аршавина, что Глушенков был не готов в матче с «Акроном».

Бывший директор академии «Чертаново», руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин высказался о словах Андрея Аршавина о том, что хавбек «Зенита» Максим Глушенков был не готов в матче против «Акрона» в 1-м туре РПЛ.

Ранее Аршавин прокомментировал замену Глушенкова в перерыве матча с «Акроном»: «Зенит» же перешел на 4-4-2. Аугусто всегда, когда выходил, проявлял себя как человек, который точно не хочет сидеть в глухом запасе. Ты ведешь 3:0, у тебя есть возможность сыграть 4-4-2. Глушенков не готов, поэтому это вообще беспроигрышный вариант».  

«Неделю назад Глушенков был не готов и его заменили в перерыве при счете 3:0. А сегодня больше 90 минут сыграл. Вот это недельный цикл подготовки! Фантастика!

Видели, как он вместо того, чтобы забить четвертый, хотел поддержать Мостового пасом на гол? Так играют те, кто в «Барсе» 10-15 лет отыграли», – написал Ларин.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Ларина
logoЗенит
logoАндрей Аршавин
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logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
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logoМаксим Глушенков
Николай Ларин
logoChertanovo
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Комментарии

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Чтобы реально оценивать игру Глушенкова, нужно смотреть на его стабильность. Но он играет в свою силу примерно раз в 3-4 матча. Вот когда будет стабильность, тогда пропадут все вопросы к нему.
Глушенков играет на высоком уровне 5 игр за сезон , слишком много самолюбования и уверенности в своем величии . А на критику вечные обиды и недовольство болельщиками
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