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  4. Российский медиафутболист Прокоп проиграл в полуфинале клубного чемпионата мира Кингс Лиги. В четырех матчах у форварда 0+1 по «гол+пас»

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Российский медиафутболист Прокоп проиграл в полуфинале клубного чемпионата мира Кингс Лиги. В четырех матчах у форварда 0+1 по «гол+пас»
Прокоп проиграл в полуфинале клубного чемпионата мира Кингс Лиги.

23-летний экс-футболист 2Drots и «Амкала» Михаил «Прокоп» Прокопьев вылетел с клубного чемпионата мира Кингс Лиги.

В полуфинале испанский Ultimate Mostoles уступил бразильскому G3X FC (2:8). Прокоп отметился голевой передачей. 

В четырех матчах клубного Кингс ЧМ форвард оформил 0+1 по «гол+пас».

Ultimate Mostoles квалифицировался на ЧМ в качестве победителя регулярного сезона испанской Кингс Лиги. G3X FC – финалист бразильской Кингс Лиги (попал на клубный Кингс ЧМ из-за того, что чемпион Кингс Лиги Бразилии DesimpaiN квалифицировался на турнир как победитель регулярного сезона).

Напомним, у экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике есть собственная испанская медиалига – Кингс Лига. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

Какая зарплата у звезды медиафутбола? В турнире Пике меньше, чем в России 💸

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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мировой медиафутбол
Ultimate Mostoles
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