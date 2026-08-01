Обзоры матчей клубов Медиалиги на Youtube-канале FONBET Кубка России набрали в 11 раз больше просмотров, чем у команд Второй лиги и любителей

Медиаклубы обошли команды Второй лиги по количеству просмотров в Кубке России.

Обзоры матчей клубов Медиалиги на Youtube-канале FONBET Кубка России набрали больше просмотров, чем у команд Второй лиги и любителей.

В первом раунде Кубка России участвовали пять медиакоманд: СКА, ФК «10», 2Drots, «Фанком БроукБойз» и «Красное Знамя-СиндЕкат». Все прошли во второй раунд.

СКА – «Зенит» Пенза – 2:2 (6:5 П), 89 тысяч просмотров;

ФК «10» – «Космос» – 3:2, 87 тыс. просмотров;

2Drots – «Орел» – 2:0, 79 тыс. просмотров;

«БоМиК» – «Фанком БроукБойз» – 1:2, 27 тыс. просмотров;

«Московская Застава-Кристалл» – «Красное Знамя-СиндЕкат» – 2:3, 5,5 тыс. просмотров.

Медиаклубы набрали 286 тысяч просмотров в сумме. Обзоры матчей клубов Второй лиги и любителей собрали всего 25,3 тыс. просмотров – в 11 раз меньше, чем у медиакоманд. Больше всех набрал обзор матча «Анжи» – «Нефтяник» – 1:5 (7 тыс. просмотров).

2Drots сыграет с «Шумбратом» на «Мордовия Арене»! Расписание медиаклубов во втором раунде Кубка России