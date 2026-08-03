  1. Спортс
  2. Медиафутбол
  3. Новости

  4. Алексей Гасилин: «Бориско был куплен, чтобы стать основным голкипером»

0
Алексей Гасилин: «Бориско был куплен, чтобы стать основным голкипером»

Руководитель «Банки», экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что голкипер ЦСКА Максим Бориско станет основным вратарем команды.

«Бориско – хороший, качественный вратарь. Он привык быть под давлением. Когда ты играешь в «Балтике», команде средней руки, ты должен всегда держать максимальную концентрацию.

Для вратаря это очень важно. Мне кажется, Бориско был куплен московской командой, чтобы стать основным голкипером», – сказал Гасилин.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Гасилин
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЦСКА
logoWinline Медиалига
logoБанка
logoБалтика
logoМаксим Бориско

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Автор заголовка сделал из предположения утверждение, молодец)
Вот это ничего себе!!!!
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Заболотный – игрок СКА рэпера Басты. Экс-форвард «Спартака» будет получать 500 тысяч в месяц
Смолов о незабитом пенальти с Хорватией: «Понял, что теперь вряд ли уеду в хорошую европейскую команду, хотя у меня были переговоры с классными клубами»
Глушаков о продаже футболки Месси: «За 50 млн рублей могу подумать»
Смолов о паненке на ЧМ-2018: «Когда literally трясутся коленки, принимаешь самое плохое решение. После промаха – пространственный вакуум, экзистенциальная противофаза»
ФК «По Пиву», «Анжи», ФК «Ф», «Альтерон», Ars, Fight Nights и «Юнисон» сыграют во Втором дивизионе Кубка Лиги
Ещенко возглавил медиафутбольный «БроукБойз». За клуб выступают Смолов и Ари в Кубке России
Мостовой о рейтинге российских бомбардиров: «Сейчас считают голы, которые забили в Медиалиге, – вы что, совсем уже?»
FONBET Кубок России. 2-й раунд. ФК «10» против «Динамо СПб», 2Drots – «Шумбрат»
Гасилин о Пруцеве: «Спартаку» нужно его оставлять, чтобы претендовать на титулы в этом сезоне»
Бубнов о Дзюбе в Медиалиге: «Туда он не пойдет. Для чего? Может к нам в студию прийти. Мы с ним посмеемся»
Ко всем новостям
Последние новости
Минин о Родри: «Он не необходимый игрок для «Реала», но если альтернатива – переход в «Барсу», то его покупка должна была стать приоритетом»
Гасилин о Диоманде в «Реале»: «Это провал. Паренек сыграл полтора неплохих сезона и прилично провел ЧМ, но быть самой дорогой покупкой «Реала» в истории – перебор»
Самый молодой автор гола в истории «Спартака» Полех три дня назад забил «Броукам» за «Спартак-2» в товарищеском матче
Видео
Семенов о Слуцком: «У «Акрона» есть проблемы с результатами, может, он смог бы им помочь»
Киркоров выступит на финале турнира по медиатеннису. В плей-офф сыграют Дзюба, Мостовой, Дзагоев, Плющенко
Генич о травме Митрюшкина: «Когда увидел, на какой скорости врезался Морозов, подумал, что все – пипец»
Александр Гришин: «Локомотив» провел две игры совсем невзрачно. ЦСКА – фаворит»
Кузнецов о Слуцком: «Вернется в Россию. Без работы не останется»
Ларин о словах Аршавина, что некоторые футболисты РПЛ играют не из-за качеств, а из-за лимита: «Такая позиция – проблема всего нашего проффутбола!»
IShowSpeed позвонил Роналду на стриме, но форвард не взял трубку: «Может, он спит?»
Видео