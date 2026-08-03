Алексей Гасилин: «Бориско был куплен, чтобы стать основным голкипером»

Руководитель «Банки», экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что голкипер ЦСКА Максим Бориско станет основным вратарем команды.

«Бориско – хороший, качественный вратарь. Он привык быть под давлением. Когда ты играешь в «Балтике», команде средней руки, ты должен всегда держать максимальную концентрацию.

Для вратаря это очень важно. Мне кажется, Бориско был куплен московской командой, чтобы стать основным голкипером», – сказал Гасилин.