Алексей Гасилин: «Бориско был куплен, чтобы стать основным голкипером»
Руководитель «Банки», экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что голкипер ЦСКА Максим Бориско станет основным вратарем команды.
«Бориско – хороший, качественный вратарь. Он привык быть под давлением. Когда ты играешь в «Балтике», команде средней руки, ты должен всегда держать максимальную концентрацию.
Для вратаря это очень важно. Мне кажется, Бориско был куплен московской командой, чтобы стать основным голкипером», – сказал Гасилин.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Матч ТВ»
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